Reprodução O pai do jogador de futebol negou o pagamento da fiança

Nesta quinta-feira (21), Neymar da Silva Santos, pai de Neymar Jr., publicou um comunicado em suas redes sociais informando que não irá ajudar Daniel Alves a pagar a fiança de 1 milhão de euros, aproximadamente R$ 5,4 milhões. O ex-jogador de futebol foi condenado a quatro anos e meio de prisão por cometer agressão sexual e estupro contra uma mulher, mas poderá responder em liberdade provisória caso faça o pagamento.



"Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais", publicou.

"Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou. Agora ponto final!", concluiu.





De acordo com o jornal espanhol La Vanguardia, o pai do atleta teria dado 1 milhão de euros para Daniel Alves. A ajuda seria para que ele pagasse a fiança e respondesse em liberdade provisória, já que o mesmo está com os bens congelados e não pode arcar com o valor estipulado.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko