Reprodução/Netflix O ator da série foi condenado por assédio sexual

O ator Oh Yeong-su, conhecido por interpretar Oh II-nam em Round 6, foi condenado a oito meses de prisão por assédio sexual. O ator ainda deve permanecer dois anos em liberdade condicional e realizar 40 horas do programa coreano de tratamento para agressores sexuais.



As informações são do site Deadline. Em 2017, o artista foi acusado por uma mulher não-identificada de abraçá-la e beijá-la no rosto em seu consentimento . A denúncia foi realizada somente em dezembro de 2021 e, na época, ele rebateu: "Eu apenas segurei a mão dela para guiar o caminho ao redor do lago. Pedi desculpas porque [a pessoa] disse que não faria alarde sobre isso, mas isso não significa que eu admito as acusações".

Nesta sexta-feira (15), enquanto saía do tribunal, Oh Yeong-su negou o crime e afirmou que irá contestar a condenação. O juiz do caso, Jeong Yeon-ju, disse no julgamento que "as declarações da vítima se mostraram consistentes, e dificilmente poderiam ser feitas por alguém que não vivenciou o assédio descrito".





Entretanto, o mesmo já havia admitido o erro anteriormente. "Sinto muito, acho que eu me comportei mal". Ele não confirmou o ataque sexual, mas concordou que segurou a mão da colega de elenco. Vale lembrar que Oh Yeong-su tem 78 anos e a moça apenas 22.

*Texto de Júlia Wasko

