Reprodução/Instagram Ator de Round 6 é acusado de assédio





O ator Yeong-su, que interpreta o jogador número 001 em Round 6, grande sucesso da Netflix, admitiu o erro em seu primeiro dia de julgamento na Coreia do Sul. O ator foi acusado de má conduta sexual, após uma de suas colegas de trabalho de uma peça fazer uma queixa contra ele, acusando-o de tê-la beijado à força.





O veterano e ganhador do Globo de Ouro admitiu o erro. "Sinto muito, acho que eu me comportei mal", afirmou em entrevista à imprensa diante da porta do tribunal em que responde a acusação.

Yeong-su foi acusado de tocar o corpo da mulher inapropriadamente. O caso ocorreu em 2017, enquanto os dois estavam em uma turnê com a peça de teatro que participavam. A vítima tinha 22 anos e na época apresentou uma queixa contra o ator.

As autoridades encerraram apenas em abril do ano passado o caso, mas abriram novamente a pedido da vítima. Segundo o relatório feito pela polícia, o ator de 78 anos teria tentado beijar a atriz na bochecha e a abraçado à força enquanto os dois davam um passeio.

O ator acusado havia admitido que segurou a mão da colega de elenco, e tinha até feito um pedido formal de desculpas após o ocorrido, mas negou qualquer tipo de ataque sexual que teria feito contra a jovem.

"Eu apenas segurei a mão dela para guiar o caminho ao redor do lago", explicou ele a uma rede de notícias da Coreia do Sul, JBC. "Pedi desculpa porque ela disse que não faria alarido sobre isso, mas isso não significa que eu admito as acusações", finalizou o ator.

O julgamento de Oh Yeong-su deve ser retomado dia 14 de abril, segundo o site de notícias, The Hollywood Reporter.



*Com a colaboração de Victória Rossi