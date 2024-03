Divulgação O chef de cozinha teve sua queixa-crime contra o empresário arquivada

Em janeiro deste ano, Edu Guedes abriu uma queixa-crime contra Alexandre Correa após ter sido vítima de denunciação caluniosa. O chef de cozinha acusou o ex-marido de Ana Hickmann de conspiração e de coagir o filho de dez ano do ex-casal. Entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou a peça inicial da ação penal.

A decisão foi assinada pela juíza Ana Claudia dos Santos Sillas, da 26ª Vara Criminal. Ela reforçou que Edu Guedes não poderia acusar Alexandre Correa de tal crime e que cabe ao Ministério Público apresentar a denúncia, caso julgue necessário.

"O querelante [Edu Guedes] não possui legitimidade ativa em relação ao pretenso delito de denunciação caluniosa por ele imputado ao querelado [Alexandre Correa], pois se trata de delito de ação penal pública incondicionada à representação, que deve ser promovida pelo Ministério Público. Falta, pois, condição para o exercício da ação penal, devendo a queixa-crime ser rejeitada", explicou em trecho da decisão obtida pela revista Quem.









"Ante o exposto, rejeito a queixa-crime apresentada por Eduardo Sanches Guedes contra Alexandre Bello Correa, com fundamento no artigo 395, inciso II, segunda parte, do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações necessárias, arquivem-se os autos", concluiu.

Ao saber sobre a queixa-crime, Alexandre Correa criticou a atitude nas redes sociais e atacou o atual namorado de Ana Hickmann: "Meu recado de hoje vai para o senhor Eduardo Guedes, que eu fiquei sabendo que está me processando. Eduardo Guedes, eu não tenho medo de você, nem do seu processo. Pra mim você é um talarico, safado, sem-vergonha, que dá em cima de mulher casada, alicia mulher casada".

"Não suficiente, coloca o meu filho pra falar no seu celular, pra se sentir o todo poderoso. Não suficiente, tentou armar a minha prisão com a Ana Hickmann, né Eduardo Guedes? Pra mim, você é uma fraude, um cozinheiro de lanchonete. Eu não tenho medo de você (...) Você ainda vai amargar um processo por fraude processual. Você cometeu alienação parental junto com a Ana Hickmann. Pega esse recado pra você", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko