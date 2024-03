Reprodução A modelo alfineteu a mãe do surfista

Após a eliminação de Yasmin Brunet do BBB 24, internautas relembraram as polêmicas envolvendo seu nome e a família de Gabriel Medina. Quando os dois ainda eram casados, os familiares do surfista se afastaram completamente do casal, e agora internautas apontam que a modelo foi o motivo da tamanha confusão. Nas redes sociais, Luiz Brunet saiu em defesa da filha e ainda alfinetou Simone Medina, mãe do atleta.



"Mãe do Medina está livre e ele também", escreveu um dos usuários. "Graças a Deus, reciprocidade, vá em paz do Senhor irmão", rebateu a empresária. A resposta de Luiza Brunet foi apontada como uma indireta para Simone Medina, indicando que quem se livrou foi ela.

"Graças ao BBB 24 inocentou a família Medina", pontuou outro. "Aff! Medina se livrou", comentou outro. "Ai agora esse Medina e santo? Logo ele, best do Neymar, tá bom, então", defendeu outro. "Ai gente, ela pode ter mostrado um lado dela no BBB, mas o Medina não é um anjo, tá? Ninguém é. Só os dois sabem o que realmente aconteceu", concluiu outro.





Logo após a separação de Gabriel Medina e Yasmin Brunet, a mãe do surfista afirmou que a modelo era uma "atriz pornô" e que tinha vídeos íntimos dela com o filho. Isso foi apenas o começo de uma grande avalanche de intrigas e até hoje muitos se questionam o que de fato aconteceu para as famílias romperem completamente.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.