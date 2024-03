Reprodução A esposa do cantor desabafou nas redes sociais

Nesta quinta-feira (14), Graciele Lacerda chamou a atenção de seus seguidores após publicar uma mensagem reflexiva. Em meio à briga judicial com o filho de Zezé Di Camargo, Igor, e sua esposa, Amabylle Erio, a noiva do artista usou seu perfil no Instagram para falar sobre "lei do retorno". A influenciadora digital foi acusada de criar perfis falsos para difamar os familiares do cantor.



"Existe a lei do retorno. Muitas vezes, as pessoas acham que podem nos prejudicar impunemente, que podem nos passar para trás sem consequências. No entanto, Deus observa tudo o que cada indivíduo faz contra nós. Essa situação negativa será apenas uma lembrança, e aqueles que um dia zombaram de nós testemunharão a nossa vitória e serão obrigados a nos aplaudir de pé, em nome de Jesus", publicou em seus Stories do Instagram.

Já no segundo vídeo, uma mulher sugere a necessidade de realizar uma "limpeza" nos laços estabelecidos ao longo da vida, mas que agora prejudicam as pessoas.





"É importante afastar-se de ambientes e relações que nos causam sofrimento. Devemos romper com os laços que nos prejudicam, pois, do contrário, mesmo que ocorra uma mudança temporária, Jesus pode operar um milagre e, ao retornarmos a esses ambientes, seremos novamente afetados. Esteja preparado para reduzir o seu círculo social, para cortar o que não acrescenta, como eu fiz", escreveu.



*Texto de Júlia Wasko

