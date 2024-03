Edu Moraes/ Record - 01.02.2024 Raquel Sheherazade sobre apresentar A Grande Conquista: 'Muito animada'





Faltam aproximadamente 50 dias para a estreia da segunda temporada de A Grande Conquista , e a Record irá ampliar o nível de insalubridade dos participantes, obrigando-os a enfrentar ainda mais perrengues, como fome e frio, além de condições precárias de higiene, mas com um detalhe: oferendo um cachê baixíssimo para toda essa exposição em rede nacional.





Ao contrário do ano passado, a etapa da Vila durará 18 dias nesta edição. E o número de participantes também aumentou: serão 100 pessoas confinadas nos espaços minúsculos definidos pela equipe de Rodrigo Carelli. Sem contar que aquela fase confusa, em que 10 "privilegiados" entram direto na Mansão, acabou. Todo mundo começa o reality em par de igualdade, enfrentando exatamente os mesmos problemas.

Para passar fome, frio, não ter uma toalha de banho individual, não ter uma cama para dormir e ainda ter que lidar com gente esquisita, a Record irá pagar a bagatela de R$ 3 mil a cada participante. Sim, caro leitor, o cachê é o mesmo do ano passado, mas os perrengues durarão o dobro em relação à primeira temporada, já que a fase da Vila se estendeu por apenas 9 dias.

Desse mar de gente, o público irá selecionar 20 participantes para entrar na Mansão, onde o reality show passa a ter um formato clássico. E os escolhidos terão um upgrade em seus faturamentos, com um acréscimo de R$ 37 mil às suas contas, totalizando o cachê final de R$ 40 mil. O campeão novamente será beneficiado com o prêmio de R$ 1 milhão.







No ano passado, os participantes da primeira temporada que chegaram à Mansão não ampliaram tanto os seus ganhos com ações de merchandising, já que o programa vendeu uma única cota de patrocínio, e as atividades remuneradas foram imperceptíveis.

Desta vez, com a contratação de Rachel Sheherazade para o posto de apresentadora, a Record pretende atrair mais anunciantes ao formato, que no ano passado não conseguiu gerar lucro e só aumentou os prejuízos.

A emissora já iniciou a fase de contratação de elenco para o programa, que tem previsão de estreia entre os dias 22 e 28 de abril. Os participantes já estão cientes das datas e têm que estar à disposição da Record.