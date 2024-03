Reprodução A ex-BBB comentou sobre as atitudes da artista

Na última segunda-feira (4), Ana Paula Renault participou do programa Selfie Service e pontuou a falta de transparência de Jojo Todynho em seu pronunciamento sobre suas desavenças com Anitta. A ex-BBB declarou que o vídeo teria sido uma forma de evitar novos desdobramentos após a ex-Fazenda receber uma ligação de Jair Bolsonaro.



"Muitas matérias de jornais sérios, Folha de S.Paulo e por aí vai, falando que a Jojo teria recebido uma ligação do Bolsonaro e que ela teria até ficado emocionada. E já tem esse papo aí que a Jojo é realmente de direita, votou no Bolsonaro e coisa e tal. Só que ela não gosta de admitir por quê? Porque a Jojo vive do engajamento 'pink money' e do engajamento de pessoas que precisam apoiar essas causas sociais", disse.

"Eu não gosto de incongruência nas pessoas. Não é que eu não goste de Jojo. Só que eu acho que falta transparência da Jojo nessa esfera da vida dela. E por ser uma pessoa pública, eu acho que as pessoas públicas têm obrigação de ser transparentes com o seu público, sabe? Então isso me pega um pouco", acrescentou.





"Então por que ela resgatou uma treta de anos atrás só porque o nome dela tava sendo vinculado ao do Bolsonaro. Aí ela pega uma coisa de gravidez de Anitta que deve ter uns dez anos, sabe? Foi porque o povo ia pegar essa história dela com o Bolsonaro e jogar, aí ela tentou abafar com uma coisa, porque Anitta é Anitta. Você falou da Anitta, a coisa vira para a Anitta", pontuou.

"As pessoas têm a obrigação. Para mim, é obrigação de se posicionar para o telespectador e para o público entender quem é você de verdade. Então, a minha questão é essa. Não foi nem para criar polêmica. Foi só para as pessoas públicas serem mais transparentes e de verdade. Eu detesto gente que fica com a máscara", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko