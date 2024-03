Reprodução Essas personalidades da mídia faturaram milhões após serem traídas por seus parceiros

Na última semana, Camila Moura, ex-esposa de Lucas Henrique do BBB 24, viralizou nas redes sociais ao tornar-se um fenômeno. O motivo? A professora de História tomou conhecimentos dos flertes do agora ex-companheiro com Giovanna Pitel no reality show e fez do limão uma limonada, conquistando mais de 1 milhão de seguidores em poucas horas. A coluna separou outras personalidades da mídia que também se beneficiaram com as traições de seus parceiros.



Camila Moura

Um dos casos mais recentes envolve justamente o reality show da Globo. Nos últimos dias, Lucas Henrique não escondeu sua admiração por Giovanna Pitel. O brother flertou inúmeras vezes com a sister e admitiu que ela mexeu com ele e que viu sua bunda "de todos os ângulos".

Fora do confinamento, sua ex-esposa, Camila Moura, abriu o jogo e declarou que apoio a Davi Brito, adversário do professor na atração. Ela condenou o comportamento do ex-marido e ganhou mais de 1,8 milhões de seguidores no Instagram, superando diversos brothers do programa, incluindo seu próprio ex-companheiro, que possui apenas 143 mil. Ontem (4), até publicidade para o iFood ela fez em suas redes sociais.





Com 29 anos, a professora de história estava há 15 anos com Lucas Henrique, mas o casamento parece fadado ao fracasso. Ela já arrumou as malas e rasgou as fotos do casal: "O Lucas quis entrar para a gente quitar nosso apartamento, que está lá para pagar em 30 anos. E isso foi por água abaixo. Essa é verdade! Eu não sou palhaça! Eu não estava apoiando o Lucas para virar chacota, para ver o cara jogar o nosso relacionamento de 15 anos no lixo".

Bruna Biancardi

Outro caso emblemático é o de Bruna Biancardi. A ex-noiva de Neymar tornou-se chacota nas redes sociais por aceitar diversas traições do atleta, mas se engana aqueles que acham que isso não foi "vantajoso" para ela.

Após os rumores de uma nova deslealdade do jogador de futebol, a modelo ganhou mais de meio milhão de seguidores em apenas uma semana. A mãe de Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar, é a dona do perfil que mais ganhou público no Instagram em abril de 2023.

Em novembro do mesmo ano, a influenciadora rompeu o silêncio sobre as puladas de cerca e confirmou o fim do relacionamento. Antes, ela já havia publicado indiretas com desabafos sobre se sentir desapontada com determinadas atitudes. E isso só intensificou os investimentos de marcas para realizarem publicidades com Bruna Biancardi.

Shakira

Dona do hit "As mulheres não choram mais, as mulheres faturam", Shakira mostrou que mesmo com o fim de seu relacionamento conturbado com Piqué, ela conseguiu sair por cima. A cantora foi traída pelo ex-marido, que se envolveu com Clara Chia Marti em sua própria casa.

Depois de 11 anos de casamento, os dois se divorciaram após os escândalos, e a artista utilizou seus dons para lançar uma música e expor todos os detalhes. Ela faturou milhões com o lançamento de três canções e transformou a traição em um sucesso, ganhando um Grammy Latino.

Luísa Sonza



Em setembro de 2023, Luísa Sonza contou em rede nacional que foi traída por Chico Moedas, até então seu namorado. A cantora tinha acabado de lançar uma canção em homenagem ao amado, quando descobriu que ele se envolveu com outra mulher no banheiro de um bar.

Após o escândalo, a música viralizou ainda mais nas redes socais e tornou-se a mais ouvida do Brasil no Spotify. A artista optou por não remover a letra das plataformas digitais e passou a faturar em cima da situação.

O ocorrido entrou no marketing de empresas, incluindo Magazine Luiza e Vivo, e ela não descartou a possibilidade de escrever mais uma canção sobre Chico Moedas: "Com toda certeza. Talvez até um álbum inteiro".

Maíra Cardi

No ostracismo há meses, Maíra Cardi ganhou milhões de seguidores ao descobrir as dezesseis traições de Arthur Aguiar. Somente em 2020, ganhou 1,3 milhão no Instagram e foi tida como um "exemplo de superação de relacionamento abusivos".

Vale lembrar que os dois se separaram, mas reataram pouco antes dele entrar no BBB 22. E depois só colocaram um fim na relação em 2022, e ela tornou-se chacota por continuar com o ator mesmo com todas as comprovações das infidelidades. O número de puladas de cerca pode ser ainda maior, mas a coach começou a receber uma bagatela enorme pelas publicidades em redes sociais.

Ela está afastada da internet desde setembro de 2023 e perdeu seguidores ao desativar seus perfis após ser processada por inúmeras clientes. Maíra Cardi mentia sobre produtos e cursos que vendia e isso custou sua exposição. Talvez a empresária acreditasse que seria abraçada pelo público, mas muitos comemoraram seu sumiço das redes.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko