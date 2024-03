Reprodução/Instagram Os futuros participantes já foram avisados sobre a estreia do reality

A Record nem quer dar tempo do Big Brother Brasil 24 esfriar e já colocará no ar, logo na sequência, a segunda temporada de A Grande Conquista. A coluna teve acesso ao contrato de um dos participantes e já está ciente das datas de estreia e previsão de duração da nova edição do reality show, que agora estará sob comando de Rachel Sheherazade.

Os participantes que já estão assinando contrato com a emissora, foram informados que o programa começará entre os dias 22 e 28 de abril. Portanto, é pedido para eles que fiquem preparados para a notificação da Record com a confirmação exata da data de confinamento e estreia. Embora o Big Brother Brasil 24 esteja previsto para acabar no dia 16, a Record já iniciou o processo de produção do reality show.

Nesta edição, o reality show contará com 100 participantes, 30 a mais do que na primeira edição. No ano passado, a parte mais marcante da atração foi justamente o início do programa, onde os participantes da Vila disputaram vagas na Mansão. E assim como no ano anterior, somente após 18 dias saberemos quem são os confinados que disputarão o prêmio final.





A coluna já havia antecipado o nome de Alex Gallete como parte do elenco de A Grande Conquista. O influenciador digital participou de A Fazenda 14 e A Casa, além de protagonizar uma grande confusão com Marcos Mion após acusá-lo de traição.



A Record continua negociando com outras personalidades da mídia. Esta temporada ainda contará com a participação de influenciadores digitais de grande e pequeno porte, cantores em início de carreira, personalidades sumidas da mídia e ex-participantes de realities show.

A segunda temporada deixou a emissora ainda mais animada com os projetos, principalmente por ser um formato original. Com a chegada de Rachel Sheherazade, eles esperam que o mercado embarque junto nessa e consigam vender mais cotas de patrocínio. Na edição anterior, conquistaram apenas uma e as demais publicidades foram vendidas ao longo da temporada.

A coluna entrou com contato com a emissora e assessoria de imprensa da Record não se manifestou até a publicação de nosso texto.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko