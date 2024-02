Gabriel Cardoso/SBT Michel Teló participou do Programa Silvio Santos, ao lado de Patrícia Abravanel, no último domingo





Sem contrato com a Globo desde o fim do The Voice Brasil, Michel Teló entrou no radar do SBT para comandar uma nova versão do Sabadão Sertanejo. Esta modesta coluna antecipou no ano passado que resgatar o título é um plano antigo da emissora de Silvio Santos, e que Daniela Beyruti, vice-presidente da rede, está disposta a retomar em sua programação.







A sugestão ao nome de Teló veio de uma maneira inusitada. Um usuário do Twitter, que tem um perfil considerado "fake" na rede social por não trazer sua identidade, fez uma publicação apontando que o nome do sertanejo seria bom para o elenco da emissora, por ele ter "vibe família". Daniela não só o respondeu, como afirmou que fará o convite oficialmente ao cantor.

"Michel Teló combina muito com o SBT. Tem a mesma 'vibe família' da emissora. Fica de olho Daniela Beyruti, Patricia Abravanel e Leon Abravanel. Seria um bom nome pra um programa sertanejo", escreveu o internauta identificado como @BNHT.

"Gostei!! Concordo. Ele tem nossa vibe mesmo. Vamos trabalhar nisso e ver se ele topa", respondeu a filha de Silvio Santos cinco minutos após ser marcada na publicação. Neste domingo, o sertanejo foi a principal atração do Programa Silvio Santos, comandado por Patricia Abravanel.





Agora, vamos aos fatos. Em outubro do ano passado, noticiamos aqui na coluna que o Sabadão Sertanejo estava no radar do SBT para retornar repaginado à programação após 26 anos . Quando Virginia Fonseca foi contratada, houve uma leve conversa a esse respeito pelo fato dela estar inserida neste universo por conta de seu sogro (Leonardo), mas a ideia de colocá-la à frente de um clássico da emissora logo foi descartada.

Outro fator que colabora para isso é que Michel Teló hoje é o principal garoto-propaganda da Esportes da Sorte, casa de apostas que bancará praticamente todos os custos dos programas de Virgínia Fonseca e de Lucas Guimarães no SBT. Ou seja, existe um forte relacionamento comercial entre o SBT e a empresa, e isso poderia viabilizar com mais facilidade as negociações.

Além disso, Daniela tem consciência de que o universo sertanejo movimenta muito dinheiro no país, e quer pegar uma fatia deste mercado dando mais espaço a artistas do gênero em sua programação. Não à toa, o quadro Boteco do Ratinho, exibido nas noites de sexta-feira do Programa do Ratinho, costuma render boas audiências e também excelente faturamento.

Se Michel teló irá aceitar são outros quinhentos. Embora ele tenha encerrado seu contrato com a Globo no final de 2023, ele segue no radar da emissora para outros projetos, inclusive para o possível retorno do quadro Bem Sertanejo, do Fantástico, que chegou a ser ventilado entre a chefia --mas que não foi para frente por enquanto. Recentemente, emplacou a música de abertura da novela Fuzuê e tem sua mulher, Thais Fersoza, como uma das apostas de Boninho no time de cobertura do BBB 24.