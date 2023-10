Reprodução/SBT Gugu Liberato no comando do Sabadão Sertanejo, sucesso dos anos 1990 no SBT





Mais um título clássico do SBT pode voltar à programação em 2024: o Sabadão Sertanejo, programa que fez história na emissora sob o comando de Gugu Liberato (1959-2019) nos anos 1990, entrou no radar de Daniela Beyruti para ganhar uma nova versão, completamente repaginada. E dentro da emissora ela tem recebido o apoio de diversos "braços direito".







Mas a nova chefona do SBT já está ciente de que o formato original não se encaixaria nos tempos atuais. Fazer um programa de auditório com diversos artistas passando no palco só para cantar e responder a meia dúzia de perguntas genéricas já não tem mais apelo nos dias atuais.



A última vez que a emissora apostou no formato foi entre 2015 e 2016, sob o título Sabadão com Celso Portiolli. O programa passou por atualizações, com novos quadros e presença de humoristas, mas o forte ainda eram as apresentações musicais. A audiência não era ruim e provocava uma briga com a Record na disputa pela vice-liderança. Mesmo assim, ficou apenas 1 ano e meio no ar.

A força que o título ganhou nos últimos dias no SBT se deu pela potência atual que se transformou o universo sertanejo. Não somente pela popularização do gênero, como as altas cifras que este mercado movimenta no país com as realizações de festivais e megashows.

Há um interesse comercial explícito da emissora ao investir no Sabadão Sertanejo. Hoje, diversas empresas de grande porte patrocinam o mercado sertanejo, e o SBT quer uma parte dessa fatia. A exemplo disso, temos a Globo, que vem apostando na transmissão de festivais musicais com o respaldo comercial de marcas premium, que faz o cofre da emissora engordar.

A coluna conversou com algumas fontes do SBT, que citaram o empenho de um apresentador já contratado pela casa em fazer o formato vingar. E ele nem tem o interesse em comandar o novo Sabadão Sertanejo. Seu interesse está no lado comercial, já que se relaciona muito bem com diversos empresários importantes do meio sertanejo e ele sabe que poderá ganhar uma bela comissão com as eventuais indicações de investidores.



Mas para dar certo, o formato será repaginado. Entrevistas de maior profundidade com os artistas, viagens acompanhando os bastidores de shows e turnês, e também uma aposta maior nas "fofocas" do universo sertanejo podem fazer parte do novo formato.

É importante frisar que o novo Sabadão Sertanejo não recebeu o "ok" para iniciar sua produção. Ainda haverá uma pesquisa sobre sua aceitação com o mercado anunciante, e ele só sairá do papel se houver cotas de patrocínio previamente vendidas.



Procuramos o SBT, que não negou a ideia de resgatar o programa, mas limitou-se a dizer que Daniela Beyruti tem analisado diversos projetos para a grade de 2024, e que títulos clássicos podem retornar à programação mais modernos e alinhados com a linguagem atual da TV brasileira.