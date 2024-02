Divulgação/Globo Formiga, Sereia Iara e Trevo são personagens da nova temporada do The Masked Singer





A nova temporada do The Masked Singer começou há 15 dias e neste domingo (4) o público conhecerá mais dois famosos que estão por trás das fantasias da competição. Até o momento, Louro Mané e o lutador Popó já foram revelados, mas agora a coluna te conta em primeira mão a identidade de mais duas famosas que estão prestes a terem suas máscaras arrancadas no palco de Ivete Sangalo.







E é sempre bom reforçar: como este texto contém spoilers, já vou avisando logo de cara que não dá para você seguir com a leitura a partir de agora, pois no próximo parágrafo constarão seus nomes, ok? Então vamos lá!

Uma das artistas escondidas por trás das máscaras é Karol Conká! A vilã do BBB 21 é uma das fantasiadas do game. A coluna tomou conhecimento de que ela não vai muito longe no jogo e deve ser eliminada ainda nas primeiras semanas do jogo.



O nome de Karol é citado no elenco há muitos anos. Na semana de estreia do reality show, o públicou apostou alto que ela fossse a famosa por trás da Sereia Iara. E no episódio seguinte, a rapper voltou a ser especulada como a pessoa fantasiada de Trevo. As fontes da coluna optaram por não citar qual sua fantasia, mas asseguraram que ela está no time.





E quem vai surpreender o público é a apresentadora Tati Machado. Sim, ela é uma das famosas que está no elenco de mascarados desta temporada. E sua eliminação também é precoce. Ao que tudo indica, ela é quem está fantasiada de Dona Formiga, e deve sair já neste domingo (4).

A personagem fará sua estreia no palco da competição ainda hoje, mas assim que a fantasia foi revelada, a web especulou dois nomes: Luísa Sonza e Ana Maria Braga. A cantora entrou no radar do público pelo fato de sua roupa ter estampas de morangos, e logo associaram à música polêmica Campo de Morango da artista. E a apresentadora do Mais Você passou a ser especulada pelo fato de Dona Formiga ser apresentada como culinarista.



Diversos artistas ainda terão seus nomes revelados ao longo da competição. E neste domingo, além da Dona Formiga, farão suas estreias no The Masked Singer Brasil os personagens Livro, MC Porquinha e o Bode.