Tomzé Fonseca/Agnews Gabriel Braga Nunes, Alessandra Negrini e Marisa Orth estiveram no desfile do bloco Baixo Augusta





Carnaval é tempo de felicidade e alegria, mas infelizmente nem todos pensam assim. Gabriel Braga Nunes, ator sabático que desde Verdades Secretas 2 (2021) não emplacou mais nenhum trabalho na TV, decidiu dar um show de arrogância e antipatia com a imprensa, destoando de todos os outros famosos que se reuniram no desfile do Baixo Augusta, um dos maiores blocos de Carnaval de São Paulo, no último domingo (4).







Diversos veículos de imprensa estiveram no local para acompanhar o desfile e foram credenciados pela equipe de comunicação do bloco, que colocou os jornalistas para entrevistar as celebridades presentes no evento. Mas o ator não somente se recusou a falar com os jornalistas como também distribuiu patadas. Uma deselegância sem propósito.

Quem tinha de tudo para dar um ataque de estrelismo, mas acabou dando um show de elegância e simpatia foi Marisa Orth. A atriz tentou se aproximar do espaço em que a musa do bloco, Alessandra Negrini, faria sua apresentação, mas os seguranças a barraram e não deixaram se aproximar.



A situação não a incomodou e ela tirou de letra. Ficou atrás da grade, pulando toda feliz no meio da multidão e curtindo o desfile sem discordar da decisão ou nem mesmo tentar dar a famosa "carteirada". Foi gente como a gente e se divertiu sem nenhum estresse. Por isso que ela é gigante e querida por todos.







No geral, todos os artistas tiveram um comportamento maravilhoso e se entregaram ao clima do Carnaval. Thelminha, Joaquim Lopes, Tainá Müller, Augusto Madeira e Bruno Mazzeo foram alguns dos que estavam lá e atenderam jornalistas e fãs sem nenhum ataque de estrelismo. O destoante do ambiente era apenas Gabriel Braga Nunes.

Quem também se deu mal no local foi um repórter da Jovem Pan. O canal de notícias tentou se credenciar antecipadamente, mas foi ignorado pela equipe de comunicação do Baixo Augusta. Mas mesmo assim, uma equipe foi deslocada ao evento para captar imagens, e ao chegar no espaço destinado à imprensa, uma assessora liberou sua entrada.

O problema foi que ao montar seu equipamento e expor o logotipo da Jovem Pan na espuma do microfone, a equipe de comunicação o abordou e o expulsou do local, e fez os seguranças acompanhá-lo para fora da grade de proteção. O jornalista relatou à coluna que houve hostilidade no tratamento. Procuramos a assessoria do Baixo Augusta, mas até agora eles não se manifestaram sobre este caso.