Reprodução/Instagram Karol Conká avalia participações de Wanessa Camargo e Rodriguinho no BBB 24





Entra ano, sai ano, Karol Conká ainda serve como referência para cancelamento de reputações no Big Brother Brasil. E no BBB 24 não tem sido diferente. Com as falas polêmicas de Rodriguinho e Wanessa Camargo, o público está sedento para descarregar sua ira contra os Camarotes na primeira oportunidade que baterem no paredão. Mas a cantora, que esteve no BBB 21, acredita que ninguém escapa do julgamento do público, e que pode se extrair algo positivo disso.





Em entrevista exclusiva à coluna, ela comentou que conseguiu dar a volta por cima em sua carreira após muita terapia, e que não se incomoda quando seu nome volta a circular na web quando uma "nova Karol Conká" começa a surgir dentro do reality show.

"É meio que natural a gente comparar uma personalidade com outra. E como a minha participação foi um pouco polêmica e ela é lembrada até hoje, três anos depois, é natural que as pessoas façam comparação com o outro participante lá dentro que tem alguma atitude ácida. E essa atitude ácida todos nós temos. Todo mundo é ser humano e cada um tem um gatilho despertado de uma forma", avaliou.

"Eu acho que o que vale lembrar é que a gente não deve ficar julgando as pessoas que estão a fundo assim, sabe? Eu sei que BBB é um jogo e as pessoas estão aqui torcendo, mas essas comparações ela só me faz ver o quanto todo mundo pegar todo mundo", acrescentou.





Em relação às falas conturbadas de Wanessa Camargo e Rodriguinho, a rapper acredita que o julgamento está inserido na dinâmica do jogo, mas vê esse cancelamento dos cantores como uma oportunidade para que eles conheçam melhor a si próprios.

"A gente colhe o que planta, então acho que o BBB é uma grande oportunidade de autoconhecimento, traz uma lupa que só quem participa sabe. É participar de uma experiência que faz você se enxergar por dentro. A minha diferença para o telespectador é que ninguém está vendo a vida desses telespectadores. No meu caso, todo mundo viu e está vendo a vida das pessoas lá dentro agora", comentou.

Atualmente, ela não tem acompanhado com tanta frequência o BBB 24 por estar se dedicando a um novo álbum, mas não deixa de ser impactada pelo conteúdo pelas redes sociais, já que muitas pessoas a marcam em postagens envolvendo temas como o cancelamento dos brothers desta edição.

"Eu não tenho uma foto opinião formada, sabe por quê? Porque não estou conseguindo assistir porque tô fazendo meu álbum novo, mas tô acompanhando nas redes o que tá acontecendo. Mas eu não vou levar a sério o que tá acontecendo, porque sei que tem edição, eu sei que tem julgamento, então eu vou me abster", concluiu.