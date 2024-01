Reprodução O patrocinador do BBB publicou um vídeo de Gil do Vigor e Beatriz

Na última quinta-feira (18), a Seara Brasil, uma das marcas patrocinadoras do BBB 24, publicou um vídeo com uma montagem de Gil do Vigor e Beatriz Reis juntos. Os dois chamaram a atenção pelo bordão "Brasiiiiil" e podem estrelar campanhas publicitárias da empresa juntos. Pelo menos foi o que a empresa deixou a entender em suas redes sociais.



"BRASIIIIIL! Que dupla, hein?! 🧡🧡🧡 Se você amou essa duplinha comenta aqui com #SearaNoBBB24 #BBB24", publicou a empresa.

O ex-participante do BBB 22 não escondeu seu entusiasmo com a proposta: "Aguardando o dia da gravação desde já kkkkk BRASILLLLL". "Vai ser disputa de quem fala mais BRASIIIIL por minuto Gil. Obrigada pelo carinho", comentou o perfil de Beatriz Reis.

— Seara BrasiI (@seara_brasil) January 18, 2024









A participante do BBB 24 vem chamando a atenção não só dos confinados, mas do público fora da casa mais vigiada do Brasil. Beatriz foi a primeira participante do grupo Pipoca a conquistar 1 milhão de seguidores no Instagram e já ultrapassou o marco de 2 milhões.

Vale lembrar que a sister foi vítima de fake news envolvendo uma suposta participação como Bailarina do Faustão. Imagens de Beatriz ao lado de outras dançarinas surgiram nas redes sociais, mas seu irmão, Felipe Reis, esclareceu à coluna que ela participou somente de um teste .





"Ela fez um teste só. Fez um teste de um dia só. Acho que era uma produtora do quadro do Faustão que chamou ela no direct do Instagram. Chamou ela no Instagram. Por causa do carisma dela, perguntou se ela não tinha interesse de fazer esse teste", relembrou.

"Até falei: 'Pô Bia, você nunca fez balé, você não tem sincronia com dança'. Ela falou: 'Ah, mas eu vou fazer. Ela falou que gostou do meu carisma. Não custa nada fazer'. Aí ela foi lá e fez, mas não passou não", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko