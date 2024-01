Reprodução/Record/Paulo Mauzer O apresentador foi demitida da emissora após quase quatro anos

Nesta sexta-feira (19), a Record Rio pegou toda a equipe de surpresa e demitiu o apresentador Wagner Montes Filho, filho de Wagner Montes (1954-2019). O jornalista estava na emissora desde março de 2020, quando foi contratado como repórter especial do Cidade Alerta RJ. Nos últimos meses, atuou como apresentador do RJ no Ar. Ele era "queridinho" pela chefia, apresentava bons índices de audiência e faturamento, mas acabou dispensado.

Em quatro meses, assumiu o Balanço Geral Manhã RJ no lugar de Gustavo Marques, demitido ao voltar de férias em julho de 2020. Gustavo teria ficado frustrado ao descobrir que a emissora gravou pilotos do programa com Wagner e optou por tirar férias, mas em sua volta foi notificado do corte.

Em 2023, o programa matutino retomou o nome RJ no Ar e Wagner assumiu o comando da atração, que contava com bons índices de audiência entre 6h30 e 8h40 na Grande Rio de Janeiro.





A informação da demissão foi noticiada em primeira mão pelo site Audiência Carioca. Wagner Montes Filho foi comunicado de seu desligamento após apresentar a edição desta manhã do telejornal. E segundo fontes da coluna, sua saída foi motivada por uma questão salarial, já que a emissora tenta reduzir seus custos.

Antes da Record, o apresentador trabalhou no SBT do Rio de Janeiro e consagrou inúmeros bordões do pai, que morreu há cinco anos por problemas de saúde.

Se não forem confirmadas novas demissões, Marcus Marinho será o novo apresentador do RJ No Ar a partir da próxima segunda-feira (22). Ele ganhou sua primeira oportunidade como apresentador da Record no Cidade Alerta RJ, quando substituiu Rael Policarpo.

Procurada, a Record não se manifestou sobre a demissão de Wagner Montes Filho.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko