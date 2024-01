Reprodução/Globo A moça descobriu uma traição em um grupo de fofocas do BBB 24

Na última quinta-feira (18), a universitária Ana Felix descobriu que seu namorado planejava traí-la com outra mulher, chamada Marcela, por conta de um grupo de fofocas do BBB 24, no Telegram. Os administradores do Espiadinha compartilharam uma foto de Yasmin Brunet tomando café da manhã na casa mais vigiada do Brasil e alertaram sobre a traição.



"Enquanto Yasmin Brunet toma café, se você se chama Ana Luiza e enviou um print do Espiadinha para seu namorado via WhatsApp, perto de 12h45 e ele estava no ônibus TICEN-UFSC, em Florianópolis, saiba que seu namorado mentiu para você dizendo que vai trabalhar amanhã. Na realidade, ele está planejando sair com uma tal de Marcela", escreveram.

No Twitter/X, Ana Felix comentou sobre o caso: "Graças ao Espiadinha BBB, estou solteira de novo". Nos comentários, a jovem confirmou que realmente era seu namorado e outros internautas poderiam mais atualizações da situação.





O perfil ainda lamentou a traição na publicação: "Sentimos muito, foi livramento". "Não é o herói que queríamos, mas o que precisamos", celebrou outro usuário. "Meu Deus Amei? O ADM foi genial vei, que bom que você descobriu", disse outro.

Nas redes sociais, Ana Felix diz que mora em Florianópolis, estuda Engenharia de Produção na Universidade Federal de Santa Catarina. Tentamos contato com ela pelas redes sociais, mas até o momento ela não respondeu às nossas mensagens.

Graças ao espiadinha BBB tô solteira dnv 🤡👍 https://t.co/K7q1WjQQXK — aninha 🌸 (@felixx_ana) January 18, 2024

*Texto de Júlia Wasko

