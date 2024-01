Reprodução/Instagram A participante do BBB 24 já fez teste para fazer parte das bailarinas do Faustão

Nesta quinta-feira (18), imagens de Beatriz Reis, participante do grupo Pipoca do BBB 24, viralizaram nas redes sociais após internautas resgatarem registros da vendedora com o figurino das bailarinas do Faustão ao lado de outras dançarinas. A coluna conversou com exclusividade com Felipe Reis, irmão de Bia, que esclareceu todos os detalhes.

"Dia de muita produção! Emoção! E uma experiência mágica!", escreveu a sister na legenda de fotos publicadas em julho de 2022 em seu Instagram.

"Era Bailarina do Faustão?", questionou um dos usuários. "Pipoca?", perguntou outro. "Genteee, e essa bailarina do Faustão?", pontuou outro.





Em contato com a coluna, Felipe Reis admitiu que sua irmã participou de um teste para integrar o Balé do Faustão: "Ela fez um teste só. Fez um teste de um dia só. Acho que era uma produtora do quadro do Faustão que chamou ela no direct do Instagram. Chamou ela no Instagram. Por causa do carisma dela, perguntou se ela não tinha interesse de fazer esse teste".

"Até falei: 'Pô Bia, você nunca fez balé, você não tem sincronia com dança'. Ela falou: 'Ah, mas eu vou fazer. Ela falou que gostou do meu carisma. Não custa nada fazer'. Aí ela foi lá e fez, mas não passou não", acrescentou.

Nas redes sociais, diversas teorias da conspiração começaram a surgir, principalmente sobre o jeito desengonçado da sister na hora de dançar durante as festas. Mas agora, a verdade veio à tona.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko