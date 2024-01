Reprodução O ex-participante do reality show opinou sobre os surtos da influenciadora

Na última quinta-feira (18), Vanessa Lopes chamou a atenção dos internautas por seu comportamento no mínimo estranho no BBB 24. Fred Nicácio, ex-participante da 23° edição do reality show da Globo, opinou sobre os surtos da influenciadora e defendeu a produção da atração: "Tem gente que é só maldosa mesmo".



Em seu perfil no Twitter, o ex-brother compartilhou um vídeo de Vanessa Lopes em meio a mais um de seus surtos. "Que as máscaras caiam. O enredo perfeito da minha história", disse a sister.

"A equipe de médicos e psicóloga do #BBB são bem competentes, tá? Eu precisei fazer uso de tudo, e foram sempre ótimos. Não vamos endossar o coro de que isso é um surto pra tirá-la da casa não. Tem gente que é só maldosa mesmo, gente! E isso não tem nada a ver com patologia", pontuou Fred Nicácio.





Vale lembrar que o ex-participante é médico e também já viveu o confinamento do BBB. Com os últimos acontecimentos, internautas se questionaram se Vanessa Lopes estaria apenas interpretando um personagem dentro do reality show.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko