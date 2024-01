Divulgação A apresentadora retornou a TV Brasil após pedir demissão da CNN Brasil

Em dezembro de 2023, Luciana Barreto pediu demissão da CNN Brasil alegando razões pessoais. Como noticiado em primeira mão por esta modesta coluna, a apresentadora optou pela saída para estar ao lado de sua filha , que morava no Rio de Janeiro, enquanto ela vivia em São Paulo por conta do antigo trabalho. Na última terça-feira (16), a jornalista usou suas redes sociais para informar que retornou à TV Brasil.



Em seu Instagram, Luciana publicou um vídeo com a seguinte legenda: "Casa (nem tão) nova assim! Estou de volta ao jornalismo público! Obrigada, @TVBrasil ! Estou emocionada, honrada e muito grata!".

"Eu estou de volta à TV Brasil mais uma vez. Vou comandar um telejornal na TV Brasil, mas vocês sabem que por lá o jornalismo público a gente não faz só jornalismo. A gente faz muita coisa. Aliás, parte da minha carreira e os prêmios que eu tive foram todos no jornalismo público. Por lá a gente faz projetos especiais, eu cobri Carnaval, vocês me viram algumas vezes nas transmissões dos desfiles dos campeões na Sapucaí, estive no Carnaval da Bahia e Recife… A TV pública respeita o Brasil", contou.





Em dezembro, a jornalista se reuniu com os executivos da CNN Brasil para conversar sobre sua situação. Quando foi contratada, em 2019, antes mesmo da estreia do canal de notícias, ela precisou se adaptar à ponte aérea entre São Paulo e Rio de Janeiro. Sua saída já era debatida há meses, mas a chefia conseguiu mantê-la após negociações. Entretanto, na última vez sua única opção era a demissão para estar mais próxima da filha.

Luciana Barreto iniciou sua carreira em 1999, como estagiária do Futura. No mesmo ano, tornou-se apresentadora e repórter do GNT, na Globo. Em 2003, foi contratada pela equipe da Band e da Band News, e dois anos depois integrou o time da TVE, posteriormente rebatizada como TV Brasil. Ela permaneceu na empresa até 2019, quando se mudou para a CNN Brasil.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko