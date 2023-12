Divulgação A apresentadora deixou o canal de notícias após quatro anos

Nesta segunda-feira (11), Luciana Barreto surpreendeu seus seguidores ao comunicar sua saída da CNN Brasil, local em que trabalha desde 2019, antes mesmo da estreia do canal de notícias. Embora existam muitas especulações, a coluna te conta agora o real motivo por trás do pedido de desligamento da apresentadora.





Antes da postagem de Luciana, a própria CNN Brasil enviou um comunicado interno para todos os funcionários informando que a decisão partiu da própria jornalista, que pediu desligamento do canal de notícias na última sexta-feira (8), alegando razões pessoais. E nós descobrimos o motivo --que é um tanto quanto delicado.

Luciana Barreto tem uma filha adolescente, que tem enfrentado um tratamento de saúde há alguns meses. A jovem não mora em São Paulo, e sim no Rio de Janeiro, e a jornalista optou por dar um suporte mais intenso para ajudá-la a se curar. Quando foi contratada pela CNN Brasil, a âncora passou a viver na ponte aérea entre as duas cidades.

Essa ideia de sair do canal de notícias já era conversada com a chefia, mas nas outras vezes conseguiram uma negociação para que Luciana permanecesse, incluindo maior flexibilização para mantê-la no casting.

Na última sexta-feira (8), a jornalista conversou novamente com os diretores e disse que a situação estava insustentável e que não havia outra solução no momento a não ser sua saída da empresa. Luciana informou seu desejo de retornar ao Rio de Janeiro para se dedicar mais à filha.

Recentemente, ela ganhou um novo telejornal, o Brasil Meio-Dia, além de aparecer no vídeo promocional que nós divulgamos em primeira mão na semana passada. Luciana é uma das protagonistas dessa campanha, que apresenta as novidades da CNN Brasil para 2024. Com isso, o canal de notícias está resolvendo como deve prosseguir com a edição e andamento deste vídeo.

De acordo com o comunicado interno disparado nesta segunda-feira a toda a equipe, assinado por Virgílio Abranches, vice-presidente de Jornalismo da CNN Brasil, a apresentadora o procurou no fim do mês passado para informar que precisava retornar à sua cidade por problemas pessoais.

"Após algumas conversas e acertos, chegamos em um acordo, e Lu deixará de fazer parte do time CNN Brasil neste mês de dezembro. Obviamente, lamentei a decisão da Lu, pois a CNN perde muito com a saída de uma profissional competente, dedicada, que foi uma de nossas primeiras contratadas e que nos ajudou a construir nossa empresa desde o início. No entanto, é mais que compreensível o desejo da Luciana de voltar a viver perto de sua família. (...) Desejo a Lu que siga com grande sucesso e sorte em sua jornada. E reforço que a CNN Brasil continuará de portar abertas", garantiu o executivo.

Em seu Instagram, âncora do Brasil Meio-Dia publicou ou um texto contando sobre a decisão: "Em 2019, em um 25 de julho, fui anunciada na CNN Brasil. Escolhi a foto do dia em que peguei meu crachá para anunciar que em breve vou deixar o canal que me acolheu nos últimos anos". escreveu.

"Aprendi muito por aqui. Agradeço demais o respeito com que estão me tratando neste momento! Seguimos juntos no Brasil Meio-Dia até dia 27. Espero vocês nesses últimos passos dessa jornada. Depois de muitos anos de ponte aérea, volto para o meu Rio de Janeiro", acrescentou.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko