Reprodução As influenciadoras discutiram nas redes sociais pelo registro de marca

Nath Finanças perdeu a paciência e botou a boca no trombone para expor que Nathalia Arcuri tenta prejudicá-la há quatro anos. As duas disputam o registro de uma marca, intitulada Nath Play, e tudo se intensificou ainda mais com a troca de farpas nas redes sociais. As duas, até o momento, não se citaram nominalmente, mas quem as acompanha já entendeu que uma está falando da outra.



Em seu Instagram, Nath Finanças publicou um desabafo e explicou a situação. "Se eu fosse tão irrelevante ela não estaria gastando dinheiro para entrar com processo no INPI. Não é sobre número de seguidores. É sobre relevância e de alguma forma incomodo", escreveu na legenda.

"É muito sério. A outra criadora de conteúdo de finanças, que não é de hoje que tenta me prejudicar de alguma forma, vem com o meio jurídico para tentar atrapalhar meu trabalho. Nath Finanças é minha marca registrada desde 2020", disparou.

"O problema agora é o Nath Play (serviço de streaming criado por Nath Finanças), que também tenho registrado no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) desde 2022 em uma classe e agora tentei adicionar em outros quesitos, e dia 8 de janeiro de 2024 a outra criadora (Nathalia Arcuri) colocou advogado alegando ter direito sobre o Nath Play", acrescentou.





"Por isso, não faço vídeos de conteúdo com essa pessoa. Não é de hoje que ela tenta me prejudicar. Ela tenta pegar o público do Nath Finanças, enquanto eu falo de educação financeira acessível. São quatro anos nisso", concluiu.

Por outro lado, Nathalia Arcuri refletiu sobre as acusações em seus Stories do Instagram: "Eu já passei por momentos de provação divina várias vezes. E fico me perguntando: quantas provações divinas vamos ter ao longo da vida? Quando a gente está no caminho de fazer o bem para muita gente, quantas teremos que superar? Quanta firmeza de caráter teremos que ter? Haja firmeza de caráter que a internet nos proporciona".

"Aí eu paro e lembro tudo que conquistei na minha vida e na de milhões de pessoas, que sempre foi meu objetivo. Eu odeio me vitimizar, mas como repórter eu via muita tragédia e, por isso, quis democratizar o assunto de educação financeira", pontuou.

"Quando pegaram a minha ideia, em que eu queria fazer um reality show, foi um golpe baixo, lá em 2012, mas não fui esbravejar com o chefe. Me perguntei: 'o que essa pessoa tem?'. E comecei a me especializar. Se tem algum aprendizado que tiro disso, é que quanto mais você cresce, mais provações aparecem. Em 2012, eu decidi que ia me tornar a maior especialista de finanças do país. Eu não era ninguém. Mas sabia que dentro de mim eu tinha capacidade", relembrou.

Nath Finanças desabafa após Nathalia Arcuri, da "Me Poupe!", realizar um pedido de oposição sobre sua marca, "Nath Play". pic.twitter.com/Q5YpVGCkRX — Africanize (@africanize_) January 17, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko