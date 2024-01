Reprodução/Gshow/Nathália Gomes O filho do participante do reality show sente falta do pai

Com uma semana de BBB 24, Lucas Luigi coleciona memes no confinamento da casa mais vigiada do Brasil. O participante do reality show da Globo já chama a atenção por seu comportamento um tanto quanto diferenciado, mas também por demonstrar a saudade de sua família. Em entrevista exclusiva à coluna, sua esposa, Hellena Claudia, explicou como o filho do casal, Dominic, lidou com a mudança.

"O relacionamento deles é muito lindo, né? No perfil dele tem um monte de vídeos deles lá, juntos, brincando e tudo mais. O Luigi sempre trabalhou muito, muito, muito. Então ele voltava para casa praticamente só para dormir. Para o Dominic, o papai está trabalhando. Ele sente falta, mas nada ainda que venha a causar alguma reação no corpo dele, sabe? De febre, essas coisas. Se você conseguir ter acesso assim ao perfil do Luigi, você vai ver o paizão que ele é, saber como é essa comunicação dos dois", esclareceu.

"Só quem sabia [que ele ia para o BBB 24] era eu. Então eu fiquei guardando isso tudo sozinha. Todo mundo ficou em choque. Veio um mundo de mensagem, todo mundo querendo desejar boas energias e tudo mais. Foi uma coisa meio susto, as pessoas ficaram impactadas, porém felizes. Foi lindo, foi lindo", esclareceu.





"O Luigi confia nele, entendeu? Ele entende o pensamento dele e respeito o espaço e o tempo dele. Então ele se preparou com ele mesmo. Não teve muito uma comunicação porque não era muita gente que sabia. Então foi eu e ele no off, a gente conversou e fomos nos entendendo", acrescentou.

Por fim, Hellena esclareceu que o participante do BBB 24 tem se entregado 100% ao jogo: "O que está acontecendo lá em relação ao Luigi, é o que ele é dentro de casa. Agora vocês estão vendo que ele é uma pessoa totalmente engraçada e é isso que ele sempre foi durante esses 28 anos de vida. A diferença é que agora todo mundo também o doidinho que ele é (...) A aprovação do público está bem legal, está tudo fluindo muito bem".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko