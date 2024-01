Reprodução/Globo Os participantes do Camarote do reality show cogitaram desistir do confinamento

Após a eliminação de Lucas Pizane do BBB 24 na última terça-feira (16), os participantes do Camarote sentiram a pressão do público e quase cederam ao botão de desistência. Para o desespero de Boninho, os brothers cogitaram deixar o confinamento e refletiram se vale a pena continuar disputando o prêmio do reality show.



Minutos após a saída de Lucas, Vanessa Lopes se isolou no quarto gnomo e caiu no choro: "Não estou entendendo nada (...) Quem já estava no jogo não está dizendo que estava no jogo. Ou que está entendendo como as coisas funcionam na real. Alegrete [Matteus], Alane, Cunhã [Isabelle], Nizam, Bia (...) Vou ter que ser uma atriz em um nível que eu não sou não. Não estudei para isso, não. Estudei através de podcasts e ainda errei".

"Minha família está orgulhosa? (...) Do que adianta se eu perco tudo? Não adianta de nada. Não tem sinal nenhum de nada não (...) Todo mundo aqui deve estar doido", questionou.





Na sala, a influenciadora encarou o botão de resistência e se assustou quando os ponteiros do relógio começaram a se mover. "Está de sacanagem com a minha cara que esse negócio vai rodar agora? Vocês estão brincando com a minha cara, só pode. Para com isso. Rodou... Por que rodou? (...) Psicóloga amanhã, por favor. Estou brincando, acho que não vou, não. Estou brincando, é brincadeira", disse.





Wanessa Camargo e Yasmin Brunet também comentaram sobre uma possível desistência. A cantora questionou se poderia desistir do confinamento. "Eu posso desistir do jogo? Eu tô falando sério. Eu vou desistir do jogo", pontuou. "Eu também tô pensando porque todo mundo que eu quero indicar", acrescentou a modelo.

Por outro lado, Rodriguinho já deixou claro que não sabe se aguentaria três meses de confinamento. "Eu não sei se aguento até o final do programa. Sinceramente", admitiu.

Com a saída de Lucas Pizane, o pagodeiro afirmou que sentiu inveja do eliminado: "Te falar que eu queria estar bem juntinho com ele. Por um breve momento senti uma invejinha dele. Eu senti inveja. Eu estar no hotelzinho e minha mulher me esperando (...) Chegar no hotelzinho e minha mulher me esperando bem tranquilinho, cafezinho (...) Eu ia esquecer de vocês assim".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko