Reprodução/Instagram Marcia Fu fará sua primeira participação ao vivo no Fofocalizando





As contratações e testes no SBT não acabaram. E Marcia Fu segue no radar da emissora. Após gravar um piloto para o novo programa vespertino de Christina Rocha na função de comentarista, hoje a finalista de A Fazenda 15 fará sua estreia ao vivo no Fofocalizando. E a torcida para que ela consiga uma vaga em algum programa da casa é grande.







A coluna apurou que Marcia está prevista para chegar depois do início do programa, por volta das duas e meia da tarde. Motivo? Ela participou hoje do programa Selfie Service, apresentado por Lucas Selfie, e que teve a participação também de Chico Barney. Como a produtora do apresentador da Record fica muito distante da emissora de Silvio Santos, ficou combinado que ela sairia antes do primeiro compromisso e chegaria um pouco depois do início do programa vespertino do SBT.

É esperado que ela faça comentários e reaja às informações da maneira mais espontânea possível, explorando sua irreverência para que o público interaja com a atração pelas redes sociais.

Com a chegada de Marcia Fu, como fica a situação de Cariúcha? A coluna te conta agora: elas não estão disputando espaço. A funkeira já conta com o apoio incondicional de todos do Fofocalizando, desde apresentadores, produtores e direção. Portanto, as duas ex-participantes de A Fazenda 15 dividirão a cena nesta segunda-feira.

É importante frisar que Cariúcha só não assinou contrato ainda porque depende de uma avaliação mais apurada de Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT, que está de férias e só retoma suas funções na próxima segunda-feira (22). Enquanto isso, a funkeira segue sob testes ao vivo, e vai ganhar mais funções nos próximos dias. Mas isso é assunto para outro texto.





O objetivo da direção do programa é fazer com que Cariúcha esteja mais integrada ao formato e conquiste a filha de Silvio Santos no momento em que a avaliação ocorrer.

Com Marcia a situação não é diferente. Ela é um fenônomo nas redes sociais desde quando ainda estava confinada no reality show da Record. E uma pessoa extremamente carismática. Em sua ida à emissora na semana passada, para a gravação do piloto do novo vespertino, ela deu um show de simpatia e fui muito tietada.

A ideia é ver se a ex-jogadora de vôlei rende dentro de um estúdio o mesmo entretenimento que gerou no reality e que vem prolongando pelas redes sociais. Além disso, há uma aposta na popularidade dela para que sua presença ajude a alavancar os números do Ibope, que seguem sem reação e tem feito o Fofocalizando atravessar sua pior fase.

Mas não para por aí. Hoje também está previsto o retorno de Leo Dias ao elenco. Ele estava cotado para integrar o elenco do novo programa de Christina Rocha, mas foi chamado para retornar ao Fofocalizando enquanto a outra atração segue em processo de formatação.