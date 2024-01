Reprodução/Instagram Vanessa Lopes ganha antipatia do público e se queima por discurso controverso





Embora esteja apática no jogo, Vanessa Lopes começou a despertar a revolta no público do BBB 24 por seu comportamento "antifeminista" dentro da casa. Da boca pra fora, ela prega a sororidade e afirma lutar contra rivalidade feminina. Mas tudo fica no discurso. Porque na hora de colocar seus ideais em prática, ela falha miseravelmente e simplesmente tapa os ouvidos para as mulheres, e abraça o machismo descarado dos "boys lixo".





Nesta madrugada (15), rolou uma conversa particular com Alane Dias, que chegou a desmaiar no confinamento de nervosismo na intenção de proteger Vanessa de comentários maldosos feitos por Nizam Jokh a respeito de seu trabalho como dançarina e o excesso de autoadmiração na frente dos espelhos. O problema é que o papo não teve sucesso, e a tiktoker vilanizou a aspirante a atriz, levando em consideração toda a reviravolta que o vendedor conseguiu promover no enredo da situação.

Durante esta conversa com Alane, Vanessa não prestou atenção em absolutamente nada do que a ex-amiga disse e ainda a culpou por incentivar a rivalidade feminina. Afirmou que ouviu de outras pessoas (Nizam, no caso), que a versão sobre a fofoca teve uma conotação diferente da propagada pela paraibana, e que o boy lixo em momento algum teve a intenção de ofendê-la.



Curiosamente, logo após essa conversa com Alane, Vanessa foi para o quarto e encheu Nizam de elogios. "Você é inteligente. E você não é o hétero top que eu achei que você era", começou a tiktoker. "O primeiro hétero top incrível que temos no Brasil em um reality de verdade e que está jogando", continuou ela.





Lucas Pizane, que tem acompanhado as falas controversas do vendedor, tentou alertá-la no quarto, dizendo na frente de Nizam que sim, ele é alguém com quem ela precisa abrir os olhos. "Ele está te enganando", frisou o cantor, que foi repreendido pelo colega: "Cala a boca, Pizane, na boa. Não tem o que falar, então fica quieto". Vanessa novamente não se atentou à dica e se fez de desentendida: "Se estiver me enganando, esquece, vou estar como louca."

Antes deste episódio com Alane, Vanessa mostrou que seu discurso não está alinhado com o comportamento no dia em que topou ter uma conversa com Yasmin Brunet sobre os motivos que as tornaram rivais antes do reality: Gabriel Medina, ex-marido da modelo que acabou tendo um breve affair com a tiktoker logo após a separação.

No primeiro dia do confinamento, na tradicional roda de apresentações, Yasmin avisou Vanessa que gostaria de falar das fofocas que as fizeram se tornar rivais. E as duas passaram a circular juntas no jogo, mostrando certa maturidade e disposição a passar por cima da situação que vivenciaram antes do programa.



Até que chegou o dia da fatídica conversa. Vanessa expôs seu lado e na hora de Yasmin começar a falar, foi interrompida pela dançarina, dizendo que não queria se estender no papo porque Gabriel Medina não estava ali para se defender. A filha de Luiza Brunet não se sentiu confortável, pois percebeu que a tiktoker não estava disposta a ouvi-la e deixou o quarto em que estavam, deixando clara a insatisfação por ser ignorada pela rival.

Nas redes sociais, o comportamento de Vanessa vem sendo extremamente criticado. Afinal de contas, é a segunda vez em menos de uma semana que ela age de maneira controversa, passando por cima do discurso de sororidade que prega para dar espaço e voz aos homens que causaram atritos entre elas e outras mulheres.

Confira algumas reações no Twitter/X:

vanessa lopes é o tipo de mulher que as mulheres devem querer longe! ela nunca tem tempo pra escutar a versão da mulher, agora do homem ela tem



ela sabe a versão do medina sobre o rolo com a yasmin, chamou a yasmin pra conversar e não quis ouvir a versão dela



conversou com o… pic.twitter.com/pVmtECX6TU — ~ jota (@comentwei) January 14, 2024





A Vanessa Lopes incorporou o papel daquela menina popular do terceirão que ama o escroto da sala, passa pano pra tudo que ele faz, e ainda tenta sair de coitada pra turma.

Esse papel já lá batido, amiga! Isso é tão 2010! #BBB24 pic.twitter.com/EmvgQFLkWm — Yuri Rocha (@yurirso) January 15, 2024





#BBB24 Tadeu: na prova de hoje vocês vão ter que ouvir a versão da mulher



A Vanessa Lopes: pic.twitter.com/1MZUlrTWbA — Gabriel Campos (@gabscmps) January 14, 2024





Ridícula e sem noção essa Vanessa Lopes. Precisa cair num paredão logo pra levar um choque de realidade. Vai gostar de lixo assim na sua casa! #BBB24 #FicaBeatriz #FicaDavi pic.twitter.com/x0wfnlzo8H — Ibope Real Time (@ibopedaTeve) January 15, 2024