No último domingo (14), a equipe de Nizam Jokh se pronunciou nas redes sociais a respeito das falas polêmicas sobre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes no BBB 24. O perfil oficial do brother admitiu que ele errou, mas considerou que "a história dentro de um reality é temporária" e que "a vida dos participantes vai muito além daquelas paredes".



Em seu Instagram, sua equipe publicou uma nota: "Foram sim, MUITO INFELIZES, algumas falas do nosso brother lá dentro. E apesar de não podermos assumir os erros e nem nos desculpar em nome de ninguém, nós ADMs somos muito conscientes de que o Nizam falhou. A história dentro de um reality é temporária e a vida dos participantes vai muito além daquelas paredes. Vale lembrar: saber do erro do nosso brother nos convida a pensar nos nossos próprios erros", iniciou.

"Quantas vezes por dia tiramos conclusões precipitadas, julgamos, rotulamos e sentenciamos as pessoas do nosso convívio ou simplesmente o que está ao nosso redor. Esse não é um discurso tentando diminuir nenhum dos deslizes que ele cometeu. Nem uma estratégia para colocá-lo no lugar de vítima. Ele não é", ressaltou.





"É apenas um convite consciente de refletirmos que, como humanos, o que nos difere de todas as demais construções, é que a nossa transformação nunca termina. Seremos transformados e modificados até o final. Sim, o Nizam é imperfeito. Tem muito a aprender", concluiu.



