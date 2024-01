Divulgação O cantor buscou ajuda para emagrecer antes do reality show

Em outubro de 2023, antes mesmo de entrar no BBB 24, Rodriguinho procurou uma médica especializada para auxiliá-lo no emagrecimento. O cantor tornou-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias após debochar da compulsão alimentar de Yasmin Brunet. Com isso, internautas relembraram que o artista também enfrentou dificuldades em seu processo para emagrecer.

Em 2009, após lutar por anos, o artista resolveu se submeter a uma lipoaspiração. Nessa época, com 1,17 metros de altura e 92 kg, Rodriguinho confessou seu desejo de perder 10 kg ao site O Fuxico: "Fazia academia e natação e não conseguia perder peso".

"Eu bebia uns oito litros de água por dia. Ia muito ao banheiro, ficava com sono e comecei a emagrecer mesmo comendo muita besteira. Conversei com minha mãe e com minha mulher e elas falaram para eu fazer um teste de diabetes. Comprei o teste e vi que estava com 512, quando o normal é de 80 a 110. E com 600, você fica em coma", revelou ao programa Esquenta, da Globo.





Em 2014, ele optou por mudar sua alimentação, cortar açúcar e mudar o carboidrato para produtos integrais. Dois anos depois, tornou-se um dos assuntos mais comentados após internautas notarem que ele havia engordado.

"Engordei 20 kg (quando comparado ao início de Os Travessos). Há dois meses, achei que estava tudo em ordem e desregulei tudo... Comi muito doce e tive que arcar com os prejuízos", explicou ao programa Encontro.

Atualmente, Rodriguinho tem sido criticado nas redes sociais por fazer comentários depreciativos sobre as mulheres da casa, principalmente sobre o corpo de Yasmin Brunet --que já foi vítima de uma brincadeira sem graça, ao dizer que ela deveria controlar a compulsão alimentar no confinamento para não sair gorda da casa.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko