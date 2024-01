Reprodução/Instagram Marcia Fu foi convidada para gravar um teste em um dos novos programas do SBT





Inimigos e inimigas de Marcia Fu vão precisar de muita dipirona, porque o sucesso da terceira colocada de A Fazenda 15 segue em alta e vai causar muita dor de cabeça nos haters. A popularidade é tão grande que o SBT já correu contra o tempo e convidou a ex-jogadora de vôlei para fazer um teste nesta quarta-feira (10) para integrar o elenco do novo vespertino, que terá Christina Rocha no comando.





A coluna apurou que Marcia chegou há poucos minutos na emissora de Silvio Santos, em Osasco (SP), e foi conduzida ao departamento de maquiagem e cabelo, e depois terá os figurinos avaliados para poder entrar no estúdio e ser testada.

Como o programa terá um apelo ultrapopular, a emissora está em busca de profissionais que dialoguem diretamente com o povão. Foi daí que surgiu, inicialmente, a ideia de procurar Márcio Canuto, conforme informamos no ano passado --mas o jornalista assinou com a Record para cobrir o Paulistão 2024. Outros repórteres, como Fabíola Gadelha, também foram avaliados.

E o nome de Marcia Fu foi sugerido a Daniela Beyruti por ninguém menos que Leo Dias, que se encantou com a entrevista que realizou para seu portal de notícias e que acabou exibida no Fofocalizando, e viralizou. O jornalista, que integra o casting da emissora, sugeriu a jogadora de vôlei à chefia e a ideia foi prontamente aceita.





A ideia é testar a espontaneidade de Marcia dentro de um estúdio, diante de notícias sérias. Afinal, o novo vespertino (que tem sido chamado provisoriamente de Agora É Aqui) será um jornalístico popularesco, mas que trará informações sérias e abordará todos os tipos de assuntos, incluindo crimes bárbaros.

Marcia mostrou sua desenvoltura enquanto participante de reality e em entrevistas que concedeu, mas agora a cena é outra. Inicialmente, ela será testada nos comentários das notícas que serão exibidas. Algo parecido com o que Cariúcha fez ontem (9) em sua participação no Fofocalizando, e que foi parar em todas as páginas de fofoca do Instagram.

Importante frisar que: é um teste! Não existe contrato assinado e nem uma proposta de emprego. Se ela tiver um bom desempenho, outros testes serão feitos, até vir a formalização do convite. Mas Marcia tem a seu favor a alta popularidade e o apoio de figuras importantes dentro do SBT. Torcida é o que não falta para dar certo.