Reprodução/Instagram Cariúcha estendeu sua participação no Fofocalizando após bom desempenho





Cariúcha virou a nova queridinha da direção do SBT. Após duas participações consecutivas no Fofocalizando, a funkeira agradou a chefia, os apresentadores e o público com seu deboche e sinceridade, e recebeu o convite para permanecer por mais tempo no elenco do vespertino, atualmente liderado por Gabriel Cartolano e Gaby Cabrini.







A coluna noticiou em primeira mão a escalação da ex-A Fazenda 15 para um "teste" ao vivo no programa de fofocas, que ocorreu na última terça-feira (9). Como ela sabe a maneira de chamar atenção, não precisou de muito para logo viralizar. As opiniões e comentários feitos logo na estreia foram parar em diversos perfis do Instagram e chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter/X, e isso bastou para que a direção visse seu potencial.

Com a alta projeção, ela foi chamada para voltar na quarta-feira (10). Cariúcha tinha outro compromisso profissional, mas optou por cancelar para ter a chance de mostrar mais de seu potencial. E novamente fez a alegria da chefia.

Outro fator levado em consideração foi o entrosamento da funkeira com os apresentadores. Cartolano e Cabrini, que exercem o papel de apresentadores de maneira interina, tiveram uma excelente troca com a convidada, e fizeram perguntas necessárias para incentivar Cariúcha a soltar o verbo.





Marcio Esquilo, que retornou à direção do programa no final de 2023, ficou satisfeito com o desempenho da funkeira e já fechou para entrar ao vivo novamente nas edições de hoje (11) e de amanhã (12).

Cariúcha ainda está em período de teste. Afinal, o Fofocalizando passará por muitas mudanças até o estabelecimento da nova grade do SBT, incluindo a redução de sua duração e um "passeio" por diferentes horários na programação, até se estabelecer na faixa das 16h30 às 17h30 --algo que deverá ocorrer em fevereiro.

O elenco também passará por ajustes. Gabriel e Gaby serão mantidos, mas devem ganhar reforços. O objetivo é trazer profissionais que ajudem o vespertino, que chegou a incomodar a Globo nos tempos áureos, a sair de sua pior fase. Ontem, por exemplo, o Fofocalizando passou um bom tempo com décimos de audiência, registrando menos de 1 ponto na Grande São Paulo. E Cariúcha tem se esforçado para ter seu espaço na TV. Até o momento, tem agradado a chefia.