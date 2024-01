Reprodução/Instagram A modelo confirmou o fim do relacionamento com o ator

Após Juliana Xavier, participante do Puxadinho do BBB 24, expor uma mensagem que recebeu de Caio Castro, rumores de que o relacionamento entre o ator e Daiane de Paula teria chegado ao fim ganharam peso. Com a repercussão, a ex-bailarina do Faustão confirmou o término do namoro.



Na última quarta-feira (9), Juliana publicou mensagens que recebeu de Caio Catro e Gabriel Medina. "Me falaram que sou teu crush. Que história é essa moça?", provocou o ator. "Era pra ter entrado", disse o surfista.

Com isso, internautas se questionaram sobre a "pulada de cerca" de Caio Castro e o perfil Segue a Cami publicou a notícia do fim do namoro. Nesta quinta-feira (10), Daiane esclareceu que os dois realmente não estão juntos há quase um mês.





"Irmãs... meu namoro foi lindo e perfeito enquanto durou. O namoro acabou há quase 1 mês já! Não houve desrespeito nem nada. Começou leve, terminou leve", esclareceu em seus Stories do Instagram.

O relacionamento dos dois começou em 2022, quando Daiane trabalhava na Band ao lado de Fausto Silva, e no início eles tentaram esconder dos seguidores, mas a frequência em eventos juntos logo expôs a existência da relação.

*Texto de Júlia Wasko

