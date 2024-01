Reprodução/TC Televisión Os criminosos invadiram os estúdios do canal da rede televisiva

Na última terça-feira (9), homens armados e encapuzados invadiram os estúdios do canal TC Televisión, rede estatal de Guayaquil, no Equador. O crime foi transmitido ao vivo e, após os bandidos afirmarem que estavam com bombas, foi possível ouvir sons semelhantes aos disparos.



No Twitter, a Polícia Nacional do Equador informou que capturou 13 invasores: "Após a intervenção nas instalações da TC Televisión, as pessoas foram evacuadas do local, a fim de verificar novidades com trabalhadores do meio de comunicação e restaurar a ordem".

De acordo com rede Ecuavisa e do jornal El Universo, antes da intervenção policial, um dos homens encostou uma arma no pescoço de um dos apresentadores do canal. Os bandidos mantiveram as pessoas como reféns e as vítimas ainda tentaram conversar com eles, pedindo para que não atirassem.





Em entrevista à agência de notícias Reuters, Leonardo Flores Moreno, coordenador de notícias e repórter do TC, explicou que os invasores entraram no prédio pela recepção da emissora Gamavision, situada no mesmo local. Os homens encapuzados agrediram funcionários e deixaram dinamites pelo caminho.

Atualmente, o Equador vive uma crise de segurança que começou com motins em prisões. A situação piorou quando criminosos fugiram e realizaram ataques a delegacias e sequestro de policiais. O presidente Daniel Noboa determinou em um decreto que o país está vivendo um conflito armado interno.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko