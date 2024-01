Reprodução/Instagram Cariúcha foi escalada para ser comentarista do Fofocalizando





"Elas piiiintaum", diria Cariúcha com seu dialeto próprio ao analisar os frutos que vem colhendo desde o fim de A Fazenda 15. Mesmo com o cancelamento no reality show da Record, ela tem recebido alguns convites de trabalho, incluindo em projetos de outras emissoras. E o primeiro ela fará hoje: atuará como comentarista do Fofocalizando, do SBT.







Ainda se trata de uma participação, mas no SBT, para quem não sabe, os convidados famosos sempre ganham uma bonificação em dinheiro por participar dos programas da casa. Essa política foi instituída por Silvio Santos, e vem sendo mantida até os dias de hoje.

A coluna apurou que o convite para Cariúcha surgiu ainda no ano passado, antes mesmo do fim do reality show. Ela já havia sido eliminada da competição, mas acabou rendendo muito mais memes e conteúdos que muitos de seus adversários na competição.





Por ter mantido seu nome em alta, mesmo com algumas confusões, a equipe do Fofocalizando logo colocou o nome da funkeira em seu radar. E a participação hoje no programa de fofocas será para ela analisar os últimos acontecimentos e dar sua opinião a respeito das personalidades que serão retratadas.

Será que vem convite para Cariúcha integrar o SBT de maneira fixa? Ainda é cedo para dizer isso, pois tudo dependerá do seu desempenho e da resposta da audiência. O que sabemos é que o programa está em uma nova fase de reformulação, e muitos nomes serão testados.