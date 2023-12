Reprodução/Record Cesar Filho admitiu que não seguirá no elenco do Hoje em Dia





Foi nesta modesta coluna que você leu primeiro, há mais de dois meses, que Cesar Filho havia recebido um convite para retornar ao SBT. Após inúmeras negativas e desmentidos de que deixaria a Record, eis que o próprio apresentador rompeu o silêncio na madrugada desta quinta-feira (21) e admitiu que está deixando o comando do Hoje em Dia, e consequentemente, a emissora de Edir Macedo.





O local escolhido para fazer o anúncio oficial foi a festa de confraternização de fim de ano do Hoje em Dia, em que estiveram reunidos todo o time que coloca o programa no ar, desde apresentadores, diretores, produtores, assistentes e até equipe técnica. A única que não deu as caras no local, um bar badalado de São Paulo, foi Ana Hickmann.

Cesar subiu no palco do estabelecimento e, em posse de um microfone, fez o anúncio de que está deixando a Record. Em seu discurso, devidamente registrado pela colega de elenco Ticiane Pinheiro, ele avisa sobre a não renovação do contrato, diz que investirá no universo digital, mas não cita que está a caminho do SBT.

"Eu tô chegando no final de uma parceria, depois de 9 anos com a Record. Acho que todos nós aqui já sabemos disso. E muita gente fica perguntando, questionando. E quando existem duas empresas, no caso a minha empresa e a Record como empresa, cada uma tem os seus interesses, cada uma tem os seus anseios. Quando isso acaba não acontecendo, é comum e é normal que cada um siga o seu caminho", começou ele, que aproveitou para descarregar elogios ao time.

"Eu só quero dizer o seguinte para vocês aqui, principalmente para todas as pessoas que trabalham no dia a dia com a gente e que fazem do Hoje em Dia uma preciosidade na TV nos dias de hoje. O Hoje em Dia é muito bem feito. O Hoje Em Dia vem se renovando. Muitas vezes a pessoa não percebe, mas ele é um programa que vai se atualizando a cada dia, buscando o que o telespectador quer. E por isso ele tem sempre uma fidelidade muito grande, tanto comercial como de público", continuou.

"E dizer que a gente vai se encontrar, de uma forma ou de outra a gente acaba se encontrando de alguma forma. Não vou abandonar as minhas redes sociais. Vou iniciar agora, em 2024, nas plataformas digitais, e se Deus quiser, quem sabe, eu estarei de volta na TV aberta. Foi um prazer e uma honra trabalhar com vocês. Muito obrigado pelo carinho, respeito, profissionalismo que sempre tive de vocês", concluiu.

Em outubro, esta coluna trouxe com exclusividade a informação que Cesar Filho havia recebido convite do SBT para gravar o piloto de um de seus novos programas. Na época, todas as partes desmentiram as informações, e o apresentador chegou a dizer que pessoas mal intencionadas estavam tentando prejudicá-lo na Record.

Mas de lá pra cá, as negociações só avançaram e ficou impossível de manter em sigilo. Afinal, quase todas as semanas o apresentador fez uma visitinha despretensiosa às dependências da rede de Silvio Santos. A Record tentou de tudo para mantê-lo: aumento de salário, mudança de programa, redução da jornada de trabalho. Mas nada foi suficiente para segurá-lo.

Com sua saída da Record sacramentada, Cesar Filho deverá ser anunciado logo em janeiro como novo reforço do SBT. Existe a possibilidade de que esteja à frente da nova formação do SBT Brasil, mas outros projetos não estão descartados.