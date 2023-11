Reprodução/Record Cesar Filho deve deixar a Record no final de dezembro, quando vence seu contrato





Cesar Filho já tomou a decisão a respeito de seu futuro profissional. Por mais que ele diga publicamente que não faz planos de deixar a Record, ele já teve algumas reuniões com a direção da emissora para tratar da renovação de seu contrato , que expira em 31 de dezembro, e até agora não foi dada uma resposta definitiva. E a coluna descobriu a justificativa que o apresentador tem dado para "mudar de ares".







A amigos de dentro da emissora e até mesmo para seus superiores, Cesar vem reclamando das dificuldades que sente por acordar cedo para trabalhar. E esse é o motivo que tem feito ele cogitar seriamente deixar a Record após oito anos.

A coluna apurou que Cesar Filho já teve reuniões com a alta cúpula da emissora para tratar da renovação de seu contrato, e ele pontuou o cansaço excessivo por acordar cedo. O apresentador alegou que é o único do time de titulares do Hoje em Dia que dá plantão de segunda a sexta, sendo que as outras três colegas (Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro) se revezam no estúdio desde o início da pandemia de Covid-19.

Embora o programa entre no ar somente às 10h, Cesar acorda bem antes disso para cumprir com a obrigação de liderar o bloco de Jornalismo do matinal. Ele é o primeiro a chegar entre os apresentadores do Hoje em Dia e passa um bom tempo se inteirando das pautas que entrarão no programa. Além disso, ele mora em Barueri, na Grande São Paulo, e costuma levar quase uma hora dirigindo para chegar na emissora.



A Record não tem por hábito deixar para tratar de renovações contratuais com seus principais talentos às vésperas do vencimento. Assim que a emissora soube do interesse do SBT no passe do jornalista, uma reunião foi feita e ele afirmou à chefia que não havia nenhum convite para integrar um dos novos programas da emissora de Silvio Santos.



E de fato, naquela ocasião, não houve uma proposta formal. Até porque o SBT não tem o hábito de "roubar" talentos da concorrência. Mas ele já havia sido questionado sobre o vencimento de seu contrato e ouviu que a casa estava de portas abertas caso ele não renovasse o vínculo com a rede de Edir Macedo.

Fato é que Cesar Filho ficou muito empolgado com o possível retorno ao SBT. E a questão não é financeira. Trata-se de um "pacote de confortos". Inicialmente, ele foi convidado para o matinal de Regina Volpato e Michelle Barros, mas o programa esbarra em cláusulas contratuais que ele tem com a Record, e isso inviabilizaria a troca de empresa.

Lá na Record, o plano B está armado. Mas ainda há uma vontade de lutar pela permanência de Cesar no elenco. Caso ele de fato não aceite renovar e supere a questão do "sono", o Hoje em Dia poderá receber o reforço de Rachel Sheherazade, que está apenas aguardando a proposta oficial da emissora para se juntar ao elenco da emissora.