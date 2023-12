Reprodução Ex-diretora de Xuxa Meneghel, Marlene Mattos, é responsável por gerenciar a carreira de Márcia Fu, que está confinada em A Fazenda 15

O sucesso de Márcia Fu em A Fazenda 15, da Record, não só alavancou a popularidade da peoa no reality, mas impulsinou a retomada da parceria entre Marlene Mattos e a Globo após 19 anos. Isso porque a ex-diretora de Xuxa Meneghel na emissora é responsável por gerenciar a carreira da ex-jogadora de vôlei que, por sugestão da empresária, foi colocada no elenco da edição deste ano e, de quebra, conquistou o público com os vídeos divertidos dirigidos por Mattos e postados nas redes sociais da atleta.



Diante do fenômeno Márcia Fu, que recentemente colocou o hit dos anos 1980 Escrito nas Estrelas nos mais tocados do Brasil após cantar a canção em A Fazenda, a Globo decidiu voltar a fazer negócios com Marlene Mattos para justamente pedir sugestões de seus clientes para compor o elenco do BBB 24.

Mattos, portanto, sugeriu três pessoas, entre famosos e não muito famosos, para compor a nova temporada do reality da Globo, que estreia em 8 de janeiro.

Vale lembrar que a última aparição de Marlene na emissora foi neste ano durante sua participação no documentário de Xuxa Meneghel. O episódio em questão registrou o reencontro das duas, que trabalharam por quase duas décadas juntas no canal e colecionaram momentos polêmicos que foram expostos na série.

Após os detalhes da relação profissional e pessoal delas virem à tona, Mattos teve sua imagem instantaneamente configurada como a de um "monstro" e, desde então, teve que lidar com seu nome no centro de discussões e críticas impulsionadas pela produção da empresa dos Marinho.

Atualmente Marlene é contratada da RedeTV! e será a diretora do dominical de Geraldo Luís, que estreará em janeiro. A empresária também acabou de assumir o agenciamento da carreira do ex-Fazenda Lucas Souza, que recentemente foi eliminado da edição.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho