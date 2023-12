Reprodução/Instagram Poliana Rocha, mulher de Leonardo, respondeu seguidores pelas redes sociais

Poliana Rocha não hesitou em responder questões mais íntimas após abrir uma caixinha de perguntas em seu Instagram nesse domingo (17). A esposa de Leonardo comentou sobre o relacionamento com o sertanejo para matar algumas curiosidades dos fãs: "Como lida com o passado em relação ao Leo, relacionamentos?", questionou um seguidor.

Poliana, então, disparou: "Não mexo no passado. Passou, foi realmente escolha minha continuar casada e lutar pela minha família. Vivo o presente e o agora", escreveu.

A jornalista também discorreu sobre como recuperou a confiança em Leonardo. "Não é um processo fácil, mas você consegue. Dê tempo ao tempo, ressignifique o ocorrido e foque na construção da sua família", disse.

Em maio de 2022, Poliana havia admitido que sofreu muito com as traições de Leonardo. No entanto, optou seguir em frente e superar os problemas. Na ocasião, a mulher do cantor ainda contou que fez muita terapia e garantiu que o tempo cura tudo.

Mas em julho do ano passado, o sertanejo parece ter dado uma recaída. Esta modesta coluna publicou um vídeo em que Leonardo recebe uma fã no camarim, dá uma apalpada em sua bunda e ainda a beija na boca. Quer assistir? Clique aqui .



* Texto de Lívia Carvalho

