Reprodução Marcia Fu fez música antiga de Tetê Espíndola viralizar na web

Márcia Fu colocou uma canção de 1985 entre as três músicas mais tocadas no Brasil nessa quinta-feira (7). Isso porque desde que a peoa de A Fazenda 15 entoou o versos de Escrito nas Estrelas, de Tetê Espíndola, a composição viralizou nas redes sociais. O hit está na playlist Viral 50 - Brasil, no Spotfy, que indica 50 músicas que estão fazendo sucesso no país neste momento.

No reality, a jogadora de vôlei puxou o coro no refrão: "Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô / Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim / Signo do destino / Que surpresa ele nos preparou / Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas", cantou.

No Instagram, Espíndola, que interpreta a canção, agradeceu aos compositores e sugeriu: "Convido a todos a ouvirem minha discografia nas plataformas digitais, vou adorar!", escreveu nessa quarta-feira (6).

Tetê se divertiu com os memes feitos com sua música e agradeceu Márcia Fu. "Me surpreendeu o tanto de pessoas cantando no meu Instagram, achei muito legal como foi pegando fogo", contou, em entrevista à Caras.

"O meu marido [Arnaldo Black] fez a música no violão e eu falei: 'Vamos dar esse musica para o Rennó colocar a letra?'. Rennó foi o cupido do nosso encontro. Assim, ele fez uma homenagem ao nosso amor, que até hoje é tão forte e atual", pontuou.

"[Tem] muita gente nova falando que não conhecia a música e que agora estavam viciadas. Teve alguém bem jovem que postou: 'Alguém tira essa música da minha cabeça pra eu conseguir dormir!'. Enfim rolou uma febre", acrescentou Tetê.

Tetê Spíndola ficou conhecida em 1977 com o grupo Tetê e o Lírio Selvagem, composto por ela, seus três irmãos e Almir Sater. A marca da artista é até hoje sua voz aguda e o foco em canções que refletem sobre a natureza, principalmente na região do Pantanal. Ela ainda trabalha como cantora e faz apresentações grandes em festivais.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho