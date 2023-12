Divulgação Ex-jogador de futebol, Marcelinho Carioca, não é visto desde domingo (17), quando foi de carro para uma festa em Itaquera, Zona Leste da capital paulista.

A polícia de São Paulo investiga o desaparecimento de Marcelinho Carioca. De acordo com o site g1, o ex-jogador de futebol não é visto desde domingo (17), quando foi de carro para uma festa em Itaquera, Zona Leste da capital paulista. O site Leo Dias afirma que ele foi sequestrado e que os criminosos já entraram em contato com a família para negociar o resgate. Inclusive, a família do atleta já realizou transferências em pix para resgatá-lo, mas os criminosos exigem mais.

O veículo do atleta foi encontrado em Itaquaquecetuba, região de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo nesta segunda-feira, (18). O carro deverá ser levado para a delegacia da cidade.

Além das delegacias da capital paulista, outras unidades policiais foram acionadas por causa do sumiço do ex-atleta, entre elas a Divisão Antissequestro (DAS). Entre as hipóteses investigadas para o seu desaparecimento está a de sequestro.

Família paga por resgate, mas bandidos exigem mais

De acordo com o portal LeoDias a família já pagou R$ 50 mil pelo resgate do ex-jogador, mas os bandidos exigiram mais dinheiro. O primeiro pix feito seria de R$ 30 mil e o segundo de R$ 20 mil.

Quem é Marcelinho Carioca?

Marcelinho Carioca é um ídolo de vários clubes, principalmente o Corinthians, onde foi campeão mundial em 2000 e bicampeão brasileiro nos anos de 1998 e 1999. O craque é conhecido por sua perícia nas cobranças de falta, sendo reconhecido como um dos melhores na posição.

Revelado pelo Flamengo, o atleta também atuou por Santos, Vasco, Brasiliense e até pela Seleção Brasileira. No pós-carreira, Carioca atuou na política e hoje tem um podcast onde comenta sobre futebol.

* Texto de Lívia Carvalho

