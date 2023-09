Divulgação Ex-diretora de Xuxa Meneghel, Marlene Mattos, dirigiu todos os vídeos das redes sociais de Márcia Fu, que está confinada em A Fazenda 15









Conquistar a torcida do público por meio das redes sociais é um ótimo meio para que os competidores garantam a preferência no voto popular enquanto estão confinados em busca do prêmio no jogo. Para esta tarefa, então, Márcia Fu contou com a direção de Marlene Mattos, a polêmica ex-diretora de Xuxa dos programas da Rede Globo . Os seguidores da atleta se entretêm com vídeos gravados pela peoa antes de entrar em A Fazenda 15 postados de acordo com as dinâmcias que a jogadora enfrenta no reality.

Segundo a equipe de administradores das redes sociais da ex-jogadora de vôlei, fornecidas durante o Space do Muka, no Twitter, Marlene também foi a responsável por desenhar a estratégia de imagem de Márcia. As gravações duraram cerca de 30 horas e devem ser publicados esporadicamente. Inclusive, os vídeos estão fazendo o maior sucesso nas redes sociais da peoa! Os conteúdos são bem discontraídos e a quebra é no estilo "tiazona", em que a atleta fala palavrão de acordo com as suas derrotas e acertos dentro da casa.

O administrador responsável pelas postagens revelou ainda que durante as gravações Márcia se impôs muito. Diante das sugestões e comandos de Mattos, a ex-voleibolista também fez suas exigências para fazer "do seu jeito", "dobrando a diretora" e assim, chegando no resultado apresentado.

Confira:

Marlene Mattos rompeu sua parceria de trabalho com Xuxa Meneghel em 2002, quando elas dividiram a atração Planeta Xuxa. Com o afastamento da loira, a diretora perdeu grande parte de seu prestígio. Ela chegou a passar por outros programas e emissoras, até que em 2016 comandou um empreendimento fora da TV. Ela ficou responsável pela direção de um hotel fazenda em Sergipe.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho