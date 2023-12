Reprodução Marcelo Pereira, apresentador do tempo na TV Globo, estreou no comando do Hora Um

Marcelo Pereira, responsável por comandar o mapa-tempo nos telejornais da Globo, liderou a edição do Hora Um na manhã desta segunda-feira (11). Promovido como apresentador do noticioso, o profissional substitui temporariamente o titular, Roberto Kovalick, que entrou de férias na última sexta-feira (8). Na emissora de São Paulo desde março de 2021, o jornalista foi efetivado como "garoto do tempo" em fevereiro de 2022.

Desde setembro deste ano Marcelo vem gravando pilotos para ser testado pela Globo, que estava insegura em promover um jornalista "novo na casa" a apresentador tão rapidamente. Nas últimas vezes que Kovalick se ausentou, por férias, escalas de feriados ou folgas, quem o substituiu foi o repórter César Menezes, que tem cerca de 25 anos no canal.

Pereira começou na reportagem da madrugada, mas foi testado pela primeira vez ao vivo na apresentação do tempo durante o feriado da Independência de 2021, nos dias 6 e 7, substituindo Jacqueline Brazil, que esteve de folga na escala de trabalho. Agradou e sua frequência no quadro só aumentou, até que ele foi efetivado na função.

Diversidade



Marcelo Pereira foi contratado pela Globo após a decisão de Ana Escalada, diretora de Jornalismo de São Paulo, de ampliar a diversidade de profissionais tanto diante das câmeras quanto nos bastidores. Ela aumentou aa presença de funcionários não brancos, incluindo negros e descendentes de asiáticos.



Antes de ser efetivado pela matriz paulistana, Pereira atuava como âncora do FN2, o equivalente ao SP2 da TV Fronteira, afiliada da Globo em Presidente Prudente. Ele acumula passagens pela Rede Amazônica (Acre) e TV Anhanguera (Tocantins), ambas parceiras da líder de audiência.

Marcelo ganhou destaque por sua maneira descontraída de conduzir o FN2, emplacando diversos bordões. Em seu último dia na TV Fronteira, ganhou homenagens da equipe de Jornalismo, com direito a choro de diversos colegas de trabalho.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho