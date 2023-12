Reprodução Nívea Maria fala sobre carreira e lembra depressão

A atriz Nívea Maria imortalizou cerca de 60 papéis ao longo de sua vasta carreira na televisão. Afastada das novelas desde A Dona do Pedaço (2019), a artista de 76 anos estreou no streaming na terceira temporada de A Divisão, que chegou ao catálogo do Globoplay setembro. Em entrevista ao O Globo, a veterana avaliou que, com isso, se considera mais próxima do público jovem:

"O streaming traz conteúdos e histórias mais realistas, modernas, dentro da realidade que a gente está vivendo. Foi uma oportunidade diferente, passando por uma experiência ao lado de Marcelo Adnet, que me surpreendeu muito (eles fazem mãe e filho). Ele era um ator de comédia para mim. O streaming me fez conquistar um público mais jovem, que maratona séries.", pontuou.





Nívea não teve o contrato renovado com a Globo em 2022. Mesmo afastada da TV aberta, ela seguiu com uma agenda intensa. Além do trabalho como dona do restaurante Dois em cena na Zona Sul do Rio, participou do filme Capitão Astúcia, Não estamos sonhando, roteirizado e dirigido por Ulisses Arthur e está em turnê com a peça Ensina-me a viver. A atriz não descarta convites para futuras novelas

"Se for convidada é porque há um interesse, não só de quem me chama, mas também para eu colaborar com a dramaturgia brasileira. Me sinto hoje uma missionária com uma responsabilidade de fazer os trabalhos. Sou muito disponível " disse ela, que critica a falta de representatividade de atores mais velhos na TV.

"Os autores escrevem as novelas com poucos personagens que tenham uma história, que sejam mais velhos. Eles preferem envelhecer a atriz que vai fazer a avó em vez de chamar uma pessoa que tenha a idade de uma avó. Não me sinto prejudicada por não estar fazendo mais novela, que não pode acabar. O Brasil é muito grande. Nem todo o país consegue acompanhar o streaming. A TV aberta não pode acabar. Não deve acabar. Acho que daqui a pouco a gente vai entrar num equilíbrio.", afirmou.

Em setembro, a atriz surpreendeu o público ao participar do Passa ou repassa, no Domingo legal, no SBT. Habituada a ser vista como uma heroína romântica na televisão, ela revela que tinha o desejo que o telespectador a visse como uma "mulher normal". Na atração, ela enfrentou as provas do programa, como a torta na cara, que viralizou na internet.

"Quando chegou o convite, as pessoas não acreditavam que eu ia aceitar. E falei: 'É claro que sim'. Já fiz A dança dos famosos no Domingão do Faustão fora da linha, porque os concorrentes já eram mais jovens. Assisto às programações de todas as emissoras para me atualizar. É uma forma de ir me formando como atriz e conhecendo outras formas. E conhecia o programa. As pessoas se divertiram muito e não imaginavam que eu fosse me divertir tanto. O retorno foi maravilhoso.", disse.

Vida pessoal

Nívea Maria foi casada por mais de 20 anos com o diretor de novelas Herval Rossano, que morreu em 8 de maio de 2007, aos 72 anos. O divórcio do casal ocorreu em 2003. Na época, o diretor assumiu um relacionamento com a atriz Mayara Magri. Surgiram boatos de que isso causou o fim do casamento. A veterana desmente:

"Vim de um casamento de quase 30 anos. De repente, a separação, que não teve nenhum problema. Mas não é fácil. Sempre tive companheiros ao meu lado como mulher para administrar a minha vida. De repente me vi sozinha, tendo que administrar o básico da vida. Deprimi. Não tinha vontade de fazer nada. O que me salvou, além de fazer terapia e tomar remédios, foi o convite para a novela Caminho das Índias (em 2009).", lembra.

Solteira desde então, ela diz que chegou a se relacionar novamente: "É claro que apareceram umas relações. É aquela coisa de você viver o momento. Encontrei pessoas que entendiam esse tipo de relação saudável sem a gente nunca pensar em morar junto e casar. Mas já tem uns cinco anos que estou aposentada (risos).", comentou.

Nívea tem três filhos: Edson, Vanessa e Viviane. Ele mora com a atriz. As outras duas vivem nos EUA. "Ainda trato os meus filhos como se fossem bebês, sem me intrometer na vida deles. Numa situação difícil, a gente quer ser a primeira saber, a primeira a poder ajudar.", conta ela, que tem três netos, João Luís, de 16 anos, João Pedro, de 15, e Maria Lusa, de 12.

"Eles riem muito comigo, conversam, são muito amorosos. Não conhecem o meu trabalho, quer dizer, não veem a Nívea Maria artista. Desde que eu comecei, as únicas que estiveram sempre ao meu lado foram minha irmã e minha mãe. Nunca tive uma família que fosse espectadora dos meus trabalhos. Isso poderia ter me magoado, mas não. Respeitei. Ninguém é obrigado a falar ou a comentar, até hoje. Não os exponho.", disse.

