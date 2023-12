Reprodução/Instagram O ilusionista viajou e esqueceu o combinado que estabeleceu com a mãe de seu filho

Pyong Lee parece que esqueceu que tem um filho e tem curtido os últimos eventos que participou, como a Casa da Barra e a Farofa da Gkay. O ilusionista engatou o reality show de Carlinhos Maia ao evento de Gkay e ainda esticou sua estadia em Fortaleza, no Ceará. Entretanto, ele não se recordou que tem um combinado semanal com Sammy, com quem tem sue filho Jake, de apenas 3 anos.



Nesta sexta-feira (8), Sammy recorreu aos Stories do Instagram para desabafar sobre "culpa materna". "A gente já tem naturalmente. Nos sentimos culpadas por coisas que fazemos, com o que nossos filhos vão ter que passar, o que outras pessoas fazem... A gente está se sentindo culpada o tempo todo, tentando fazer o que pode", disse.

"Eu me esforço muito para criar o Jake desse jeito, para ser diferente do que minha mãe fez comigo. Eu queria ter estabilidade financeira, quero construir minha carreira, realizar meus sonhos. Sou uma pessoa. Nunca expus violência doméstica, nem processo judicial. Vocês acham que iria fazer posts vinculados a ele [Pyong] agora? Parem de vincular meu nome ao dele", acrescentou.

Entretanto, internautas relacionaram as falas de Sammy às últimas atitudes de Pyong. Uma fonte revelou à coluna que a raiva da influenciadora partiu após o ilusionista estender sua estadia em Fortaleza.

Mesmo sem ver seu filho há vários dias, ou até mesmo semanas, Pyong permanece sem cumprir o combinado semanal de encontrar Jake. O youtuber foi para a Farofa da Gkay acompanhado de seu empresário, e os dois dividiram o quarto com um "terceiro bonitão subcelebridade". "Nessa esticada lá em Fortaleza, ele estava ontem em outro lugar com os irmãos gringos comediantes", informou nossa fonte.

*Texto de Júlia Wasko

