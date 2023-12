Reprodução/Instagram O modelo decidiu encerrar sua carreira para tornar-se padre

Edoardo Santini, modelo italiano eleito como o "homem mais bonito da Itália", em 2019, pelo grupo de moda ABE, decidiu abandonar a carreira e se dedicar aos estudos para se tornar padre. Aos 21 anos, o rapaz anunciou nas redes sociais que deixaria o mundo da moda.

"Estou no caminho para me tornar sacerdote, se Deus quiser", disse ao anunciar a entrada em um seminário perto de Florença. Em 2022, o modelo morou com dois padres e essa foi a experiência mais bela da vida dele", que lhe permitiu "encontrar na vida cotidiana aquelas respostas que ele esperava que viessem dos céus".

"Decidi abandonar o trabalho com modelo, dança e atuação, mas não deixarei minhas paixões, apenas viverei todas elas de outra forma. Oferecendo a Jesus", concluiu.

De acordo com Edoardo, ele também ajudou duas paróquias da região e depois de tudo isso teve a garantia que estava se sentindo bem e que aquilo era o correto para ser mais feliz.





*Texto de Júlia Wasko

