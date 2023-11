Reprodução/Divulgação Deolane Bezerra está de volta à Record um ano após bater o sino de desistência em A Fazenda

Deolane Bezerra construiu uma trajetória polêmica durante sua estadia na Record. A influenciadora desistiu do confinamento em A Fazenda 14 no dia 4 de dezembro de 2022 e, de quebra, teve problemas com a direção da emissora. Entretanto, as negociações de um "acordo de paz" parecem ter surtido efeito: a ex-Fazenda está de volta à emissora no dominical Hora do Faro para exibir o resultado de sua Lipo LAD aos telespectadores.

Isso mesmo, caro leitor. Após instaurar um barraco, promover diversas cenas de baixaria e, até mesmo, ameaçar a empresa de processo, a influenciadora está de volta à Record. Para quem não sabe ou não se recorda, a advogada declarou uma verdadeira guerra à empresa de Edir Macedo ao expor sua insatisfação sobre a experiência no confinamento.

Após ser informada de que sua mãe estava na UTI --situação armada por suas irmãs para forçá-la tocar o sino de desistência--, Deolane disse que não recebeu o melhor dos tratamentos dentro do reality e acusou a produção de cometer violência psíquica e moral.

"Fui obrigada a escutar durante horas volume de som altíssimo, comi produtos vencidos, tive que ficar trancada durante horas sem motivo sofrendo ansiedade e tendo que controlar comigo mesmo", expôs.

Entre outras críticas, Deolane direcionou uma das maiores a Rodrigo Carelli, diretor da atração, que chegou a curtir uma publicação em que pediam pela saída da advogada do reality. "Por que você não me tirou então?", chegou a alfinetar.

'A Fazenda é a maior mentira da televisão", argumentou a advogada. "Você não esperava que eu iria dizer 'não' a uma propaganda que estava fora do contrato, né? Você não esperava que a minha família iria se incomodar com você curtindo tweet pedindo para que eu saísse da Fazenda", continuou.

E citou outras situações polêmicas. "Você é um falso! Tentou segurar o Tiago [Ramos] diversas vezes lá dentro e depois, quando viu que tinha que tirar o Shay, expulsou ele [Tiago] sem motivo. Vocês são todos manipuladores".

Adriane Galisteu também foi mencionada por Deolane. A advogada citou o episódio em que seu aniversário foi ignorado no ao vivo e não faltou críticas à apresentadora. "É, Adriane Galisteu, quando você me pedia para fazer live na 'Fazenda 13' porque a sua tinha 3 mil seguidores e comigo batia 30, 40 mil, eu era legal. Beleza", disparou Deolane, afirmando ter se frustrado com a comunicadora.

Deolane revelou que a Record tentou fazer um acordo para silenciá-la sobre o reality. Mas constou que pretendia enfrentar a emissora na Justiça. No entanto, quem teve que pagar o preço por toda esta situação foi Deolane. A influenciadora deixou A Fazenda 14 com uma dívida de R$ 200 mil com a empresa. Isso porque sua irmã, Dayanne Bezerra, compartilhou em suas redes sociais uma informação sigilosa do contrato assinado entre a ex-peoa e a rede de Edir Macedo.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho