Reprodução O brasileiro revelou mais detalhes das manipulações do reality show

Estreou na quarta-feira (22) o reality show Round 6: O Desafio, da Netflix, baseado na série que virou fênomeno mundial, em que 456 participantes de diferentes países devem lutar para receber o prêmio de US$ 4.56 milhões (aproximadamente R$ 23 milhões). Entretanto, muito se fala sobre a nova atração, mas não pela inovação e sim pelas manipulações por trás das câmeras. A coluna conversou com exclusividade com o participante brasileiro Yohan Tanaka, que revelou todos os detalhes dos problemas enfrentados nos bastidores da produção.



Yohan foi o único brasileiro convocado para integrar o elenco do reality show, e acreditou que essa seria uma virada de chave em sua vida. Entretanto, logo que chegou no Reino Unido para as gravações, já foi surpreendido com as manipulações.

Desde participantes já determinados como ganhadores até abusos físicos e psicológicos marcaram sua estadia no programa. Um dos episódios mais marcantes para o músico foi uma colega de confinamento que foi abusada sexualmente por um funcionário da produção.

"Uma pessoa no grupo [feito pelos ex-participantes] falou que foi abusada sexualmente dentro do hotel por alguém da produção. Essa é uma senhora, que desmaiou e passou super mal e foi pro hospital. Acho que até tinha fotos dela na cadeira de rodas. Ela falou pra gente no grupo que foi abusada ou tentaram abusar dela sexualmente. Não sei até que ponto chegou esse abuso. Mas pra mim só de você tentar fazer algo com alguém isso já é um abuso sexual (...) Não falei nada até agora porque ela pediu pra gente não falar", revelou.

De acordo com o modelo, os abusos atingiam grande parte dos participantes: "É um abuso de poder por serem a Netflix, e abuso psicológico porque tudo que a gente passou acreditando que ia ser verdade e tinha possibilidade de ganhar (...) Abuso físico, porque fomos colocados nessa situação e não sabia que iam durar dez horas as gravações".

O ex-participante relembrou o momento em que outro colega de confinamento desmaiou em uma das provas e os demais não podiam se mexer ou seriam eliminados. Ao invés da produção interromper as gravações, eles continuaram com tudo normalmente.

"Eles demoraram mais dez minutos porque estavam terminando de filmar a rodada, ai eles mandaram um caixão que faz parte da série para levar quem está morto. Colocaram a pessoa desmaiada dentro do caixão para pegar isso na câmera", relembrou.

Outro ponto discutido foi até que ponto é possível fazer de tudo pelas gravações. "Você ajuda alguém que está desmaiado ou foca no que você veio fazer? Ela [outra participante] gritou por médicos e ninguém vinha", afirmou.

As manipulações do reality show eram descaradas, e Yohan não se calou diante dos acontecimentos. O músico inclusive lançou uma música chamada Round 6, em que não fala diretamente sobre o reality show, mas compôs baseado no jogo em si e a um relacionamento abusivo e tóxico que esteve até pouco tempo atrás.

"Depois do game eu estava fragilizado e conheci uma pessoa que acabei me apaixonando. Acabou sendo tão tóxico quanto o game. Passei momentos infernais com essa pessoa", admitiu.

Já no programa, Yohan percebeu que as manipulações começavam logo na interação dos participantes, que eram proibidos de se falar e permaneciam trancados em seus quartos a maior parte do tempo.

Outro fato foi o uso de lapelas falsas para determinados participantes, aumentando ainda mais os rumores de que já existiam os vencedores pré-estabelecidos. "A gente tirava a espuminha do microfone para ver o que tinha, as que não eram de verdade não tinham o microfone, era um pedaço de plástico", disse.

Enquanto alguns eram beneficiados, com idas ao banheiro mesmo no meio do jogo, Yohan sofreu na mão dos produtores e foi eliminado mesmo após concluir a primeira prova. Somando isso aos inúmeros casos de manipulações, o músico tem exposto todos os detalhes e situações que viveu no reality show da Netflix.

Procuramos a Netflix para se posicionar sobre as denúncias feitas por Yohan Tanaka, mas até a publicação deste texto não recebemos um retorno da plataforma. Atualizaremos caso queiram se manifestar.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko