Divulgação A cantora participou de uma campanha para o novo reality show

Nesta quarta-feira (22), a Netflix divulgou um vídeo promovendo o reality show Round 6: O Desafio, mas outro fato chamou a atenção: a presença de Inês Brasil tomou toda a atenção do público com muito humor, assassinato e gritos de pantera.



O vídeo não passa de uma campanha publicitária para promover o reality show da série sul-coreana, que foi lançado na Netflix ainda nesta quarta-feira, inspirado na série fenômeno Round 6.

A cantora contou que finalmente participou de um reality show, relembrando os internautas que ela já foi cogitada como participante de A Fazenda e BBB inúmeras vezes, mas se tornou nacionalmente conhecida após um vazamento de seu vídeo de inscrição para o BBB.

Na divulgação, Inês Brasil aparece participando do famoso jogo do biscoito, mas ao quebrar o alimento é "assassinada" pelos ninjas do programa. "Graças a Deus, Inês Brasil aqui. Monamú! No maior reality do Brasil e do mundo", afirmou.

INÊS BRASIL em um reality show por 1 minuto? Isso é reparação histórica.



Meu novo reality Round 6: O Desafio já está disponível. pic.twitter.com/UI6fXXWPAK — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 22, 2023

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko