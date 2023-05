Reprodução/PlayPlus Deolane Bezerra teve uma passagem conturbada por A Fazenda 14





Das reviravoltas mais inusitadas que a vida dá, esta aqui, sem dúvidas, é mais surpreendente de todas que este modesto colunista já noticiou: Deolane Bezerra e Record estão em negociação por um "acordo de paz" após toda a baixaria que rolou em A Fazenda 14. Entre os termos propostos estão o fim dos ataques midiáticos, a não judicialização pela quebra de contrato e, pasmem, uma proposta para a socialite se tornar apresentadora na emissora.







Este texto tem muitos detalhes e é importante que você, caro leitor, se atente a toda história. Porque as negociações estão rolando desde o final de janeiro, com reuniões a portas trancadas na sede da emissora e pouquíssimos nomes envolvidos nas conversas.

A coluna tomou conhecimento, por meio de um nome da alta cúpula da Record, da existência de uma negociação para que Deolane Bezerra tenha um quadro fixo dentro do Domingo Espetacular, revista eletrônica que representa uma das maiores audiências da Record na atualidade. A ideia é que a viúva de MC Kevin tenha a oportunidade de mostrar um lado mais humano, incluindo seus trabalhos sociais, para que o grande público "esqueça" o lado sombrio exposto em A Fazenda 14.





Imediatamente, consultei a assessoria de imprensa da Record, que afirmou não haver nenhum tipo de negociação neste sentido. Mas as evidências que dizem o contrário são várias. A começar pelo fato da informação ter partido de uma pessoa que ocupa cargo de prestígio dentro da casa.

Além disso, recorri às minhas fontes jurídicas, que acessaram os sistemas do judiciário nacional e não encontraram absolutamente nenhum processo de Deolane Bezerra contra a Record, e vice-versa. Vale lembrar que depois da socialite desistir do reality show, às vésperas da grande final, ela fez uma live afirmando que brigaria na Justiça contra a emissora. Na ocasião, a viúva afirmou, entre outras coisas, que havia sido vítima de cárcere privado.

Passadas as festas de fim de ano, e com os ânimos mais calmos, os advogados da Record passaram a se reunir com a ex-BBB Adélia Soares, que atua na defesa de Deolane. Em janeiro, uma fonte da coluna esbarrou com Adélia nos corredores da emissora, na Barra Funda, mais especificamente na área onde se concentra o departamento jurídico, e ela saiu de uma sala dizendo a seguinte frase: "A Deo não vai concordar com isso. Não vai!".



Desde então, Adélia passou a ser vista com certa regularidade na emissora. Detalhe: ela nunca foi acompanhada de Deolane. E reparem na seguinte coincidência: a viúva de MC Kevin nunca mais atacou a Record pelas redes sociais. Nem ela e nem suas irmãs, que protagonizaram um escândalo na sede de A Fazenda 14. Antes destas negociações do "acordo de paz", toda a família Bezerra falava diariamente algo contra a emissora. Agora, o silêncio é sepulcral.



Dayane, uma das irmãs mais verborrágicas da viúva, parou de atacar a emissora e recentemente até deu uma declaração, afirmando que toparia participar de A Grande Conquista. A fala, embora tenha soado despretensiosa, é um alerta de que a relação da família Bezerra com a Record mudou.

A coluna também soube de uma reunião recente, em abril, entre Adélia e a direção geral do Domingo Espetacular. O encontro não ocorreu na sede da emissora. E os detalhes desta conversa são desconhecidos por todos que trabalham no programa.

Durante a coletiva de imprensa de A Grande Conquista, o nome de Deolane Bezerra foi citado por diversos jornalistas durante suas perguntas, e os porta-vozes da emissora, incluindo os diretores presentes, não se esquivaram das respostas, mas seus discursos estavam bastante alinhados para diminuir o impacto da passagem da viúva por A Fazenda 14, não carregando as tintas na hora de responder às indagações e tampouco em adjetivá-las com termos pejorativos.



Agora, temos essa informação de que os interlocutores de Deolane estão nesta conversa com a Record para fazer este tratado de paz. Ainda é um mistério se ela de fato se tornará apresentadora de um quadro no Domingo Espetacular, mas que a proposta existiu, isso a coluna sustenta.

Procurei a advogada Adélia Soares, por meio de seus três telefones (dois celulares e um fixo), mas não fui atendido. Se ela quiser se manifestar após a publicação deste texto, sua versão será acrescentada por aqui.