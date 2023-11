Reprodução Ximbinha se emociona ao lembrar término com Joelma e fim da Calypso

Ximbinha trouxe à tona um episódio sensível que acometeu sua vida pessoal e os rumos da carreira: o fim da banda Calypso e, consequentemente, o polêmico término com Joelma em 2015. O guitarrista conta que "comeu o pão que o diabo amassou" na época e que quase foi linchado por fãs da cantora durante um show em Brasília. "Quando ela começou a apontar, a falar da música, jogou em Brasília 50 mil pessoas para me linchar. Eu saí fugido, me tranquei dentro do aeroporto, triste, chorando", disse em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

E prosseguiu: "Quando eu cheguei em casa, não tinha um móvel, nada. Minha filha estava no chão estudando. Fiquei desesperado e perguntei: 'Cadê as coisas da casa?'. E ela disse que 'a mamãe tinha mandado buscar'. Fiquei muito triste, mal pra caramba", contou ele, emocionado.



"Invadiram a minha casa para me matar"

Ximbinha conta que Joelma colocou uma medida protetiva para o guitarrista não subir mais no palco. Mas relata que conseguiu derrubar a determinação para terminar o contrato.

"Quando eu subo no palco, em Teresina, canto cinco músicas, e ela não entra. Ela entra chorando depois, e o povo começa a me jogar pedra, lata, garrafa. Foi o momento mais triste e de mais desespero que eu já passei na vida. Foi último show da banda. Nunca falei nada. Se você ver o quanto eu passei em cima do palco. Os fãs dela me perseguiram dia a noite. Invadiram a minha casa para me matar. Eu tive que me esconder. Foi muito difícil", completou.

"Preferi me calar e levar as porradas"

O músico diz que sofreu muito com o fim da Banda Calypso. "A banda era a minha alma. Sofri um luto muito grande. E quando terminou, os meus filhos foram juntos. Meu filho veio morar comigo depois de um tempo. Fiquei afastado dos meus filhos e muita coisa acontecendo. Muita gente falando coisas que não sabia. Se eu fosse falar, ia afetar muito a cabeça dos meus filhos. Preferi me calar e levar as porradas. Comi o pão que o diabo amassou. Foi muito difícil, uma separação muito complicada. Muita gente jogando pedra, falando coisas que não sabiam", confessou.

Ximbinha disse ainda ter ficado com toda a dívida da banda. "Todos os integrantes colocaram a banda na Justiça. A empresa estava com uma dívida imensa. Aí, quando eu fui atrás para pagar as dívidas, descobrimos que ela (Joelma) não tinha mais nada no nome dela. Ela colocou no nome da mãe, do irmão, da irmã... E essa dívida ficou para mim. Fiquei com toda a culpa, com a dívida, com um monte de coisa", contou.

E afirma também que o casamento com Joelma já tinha acabado um ano antes do fim da banda e que os dois dormiam em quartos separados.

"Eu não acabei a banda. Foi a parte mais triste para mim. O casamento já tinha acabado. A gente já vivia em quartos separados, há muito tempo, há mais de um ano eu já dormia no quarto do meu filho. A gente não tinha contato há mais de um ano, de marido e mulher. Eu não ficava nem no camarim com ela. Às vezes eu não tinha nem camarim, ficava no palco. Aquilo já estava desgastado. E tem muita história aí que é até difícil falar", disse.

Três anos após o fim do casamento com Joelma, Ximbinha, de 49 anos, se casou com a advogada Karen Kethlen, de 35, apontada como a pivô da separação dele. O casal vive na mesma mansão onde o guitarrista morou com a ex-mulher, no Pará.



Importante lembrar que Joelma disse ter sofrido diversas agressões físicas por parte de Ximbinha ao longo do casamento, além de afirmar que foi traída por seu ex-marido. Ao expor isso publicamente, o músico sofreu com a ira dos fãs da famosa.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta.